Nur 229 Euro bei Amazon: Dieser 4K-TV war nie günstiger

Amazon sorgt aktuell für ein unfassbares TV-Schnäppchen: Nur für kurze Zeit sicherst du dir hier nämlich einen UHD-Fernseher für lediglich 229 Euro! Mit einer Bildschirmdiagonalen von 43 Zoll holst du dir hiermit zwar keinen riesigen TV, doch insbesondere für kleine Räume oder als Zweit-Fernseher fürs Schlafzimmer ist dieses günstige Modell eine tolle Wahl. Alle weiteren Infos zu dem 4K-TV liefern wir dir hier.

Ein guter 4K-TV zum kleinen Preis

Im Angebot für 229 Euro ist dabei der Hisense 43E6KT 4K-TV in 43 Zoll. Dir wird hier also eine Bildschirmdiagonale von 108 cm geboten, was fürs alltägliche Fernsehen und Serien-Marathons durchaus ausreichen kann. Insbesondere als kleinerer Smart-TV fürs Schlaf- oder Gästezimmer ist dieses Modell mit Blick auf den Schnäppchen-Preis somit eine tolle Wahl. Doch auch im Wohnzimmer kann der UHD-Fernseher einiges hermachen.

Gleichzeitig muss sich das günstige Modell in Sachen Technik aber ebenfalls keinesfalls verstecken. Der 4K-TV liefert dir eine UHD-Auflösung, inklusive toller Farbdarstellung dank HDR und Dolby Vision. Durch die Direct Full Array Technologie soll dabei obendrein ein besonders tiefes Schwarz dargestellt werden können. Die Bildwiederholrate von 60 Hz ist ebenso vollkommen ordentlich und coole Extras wie der UHD AI Upscaler – mit dem kleinere Inhalte hochskaliert werden – runden das gute TV-Bild ab.

Bei den Anschlüssen setzt Hisense unter anderem auf drei HDMI-Stecker (einer mit eARC) sowie zwei USB 2.0-Slots. Außerdem verfügt der 4K-TV über eine CI+-Schnittstelle sowie einen integrierten Triple Tuner. Selbstverständlich kannst du den Fernseher ebenso ruckzuck via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und anschließend auf die gängigen Streaming-Apps rund um Netflix und Prime Video zugreifen.

→ 4K-TV für 229 Euro

Nur 229 Euro: Amazon sorgt für echtes TV-Schnäppchen

Wirklich besonders ist aber der Preis: Bei Amazon kostet der 4K-TV dank 12 Prozent Rabatt jetzt nämlich nur noch 229 Euro. Ein absolutes Schnäppchen, immerhin bekommt man in der Regel kaum einen UHD-Fernseher für diesen Preis. Selbst viele HD-TVs in dieser Größe kosten oftmals schon deutlich mehr. Wie gut das Angebot wirklich ist, zeigt außerdem ein Blick auf den Preisverlauf, denn: Günstiger gab’s den 4K-TV von Hisense zuvor noch nie im Netz!

Wer also einen gleichermaßen preiswerten wie hochwertigen Fernseher in einer ordentlichen Größe sucht, macht bei Amazon einen tollen Deal.