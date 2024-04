Preisfehler? Warum dieses Angebot bei Amazon wohl schnell wieder weg ist

Die Rede ist dabei vom aktuellen Angebot zu den Google Pixel Buds Pro. Die In-Ear-Kopfhörer sind generell schon eine gleichermaßen preiswerte wie hochwertige Alternative zu Apples AirPods Pro. Jetzt streicht Amazon mit seinem Blitzangebot den Preis aber sogar noch mal kleiner. Die Variante in der Farbe Coral kostet momentan nämlich nur noch 139,40 Euro. Dies ist nicht nur mit Blick auf die anderen Farbvarianten ein deutlicher Rabatt, sondern auch generell ein Spitzenpreis für die Google-Kopfhörer. Doch aufgepasst: Amazon bietet die Stöpsel lediglich in einer geringen Stückzahl zu dem Schnäppchenpreis an. Schnell sein lohnt sich also.

Viel Zeit bleibt nicht: Darum solltest du schnell zuschlagen

Es handelt sich hierbei also nicht um einen Preisfehler, sondern einfach nur um ein unfassbar starkes Blitzangebot von Amazon. Satte 39 Prozent Rabatt sorgen für einen unschlagbaren Angebotspreis von 139,40 Euro – wohlgemerkt ausschließlich für die Pixel Buds Pro in der Farbe Coral. Im Netz gibt es momentan keinen anderen Anbieter, der die In-Ear-Kopfhörer auch nur ansatzweise so billig verkauft. Generell gab’s die Stöpsel mit Blick auf den Preisverlauf sogar nur wenige Tage minimal günstiger.

Der Haken: Viel Zeit zum Zuschlagen bleibt dir nicht. Der geringe Preis sowie die begrenzte Stückzahl könnten nämlich dafür sorgen, dass die Pixel Buds Pro schnell wieder vergriffen sind. Falls du Interesse hast, solltest du dich also beeilen. Einen besseren Deal zu den In-Ear-Kopfhörern wird es in nächster Zeit wahrscheinlich nicht geben.

Das Angebot für die Pixel Buds Pro gilt nur kurze Zeit

Pixel Buds Pro: Googles Antwort auf die AirPods Pro

Die Google Pixel Buds Pro sind mit einem 11-mm-Lautsprechertreiber ausgestattet und sollen so einen kraftvollen Klang bieten. Dabei punkten die In-Ear-Kopfhörer vor allem mit einer äußerst starken Geräuschunterdrückung, die auch bei lauten Umgebungsgeräuschen für Klarheit sorgt. Falls du hingegen etwas von deinem Umfeld mitbekommen möchtest, schaltest du kurzerhand den sinnvollen Transparenzmodus ein. Die Touch-Steuerung geht dabei stets leicht von der Hand. Mit einer Wiedergabezeit von elf Stunden kommst du zudem gut durch den Tag. Wenn du noch mehr Akkuleistung brauchst, kannst du das Ladecase verwenden, wodurch die Wiedergabezeit auf bis zu 31 Stunden erhöht wird. Besonders cool: Mit einer 15-minütigen Aufladung kannst du schon wieder knapp drei Stunden deiner Lieblingsmusik lauschen.

Ein weiterer Pluspunkt sind die flexiblen Ohreinsätze in drei verschiedenen Größen, wodurch dir die Stöpsel nicht aus den Ohren fallen sollten. Dabei musst du dir übrigens keine Sorgen vor Schweiß oder Regen machen, denn die Pixel Buds Pro sind nach IPX4 gegen allseitiges Spritzwasser geschützt. Via Bluetooth 5.0 verbindest du die Kopfhörer problemlos mit verschiedenen Geräten, wie deinem Laptop oder deinem iOS– bzw. Android-Handy. Dank der integrierten Mehrpunktverbindung kannst du dabei auch schnell zwischen verschiedenen Geräten wechseln. Insgesamt sicherst du dir hiermit also exzellente In-Ears, welche nicht umsonst auch bei der Stiftung Warentest in der Top 15 landeten.

