Im Angebot sind dabei die Bose QuietComfort Earbuds II. Die In-Ears der beliebten Marke zählen zu den Besten auf dem Markt und konnten so auch bei uns im Test vollends überzeugen. Die Kombination aus sattem Klang, hohem Tragekomfort und einer der besten aktiven Geräuschunterdrückung macht die Bluetooth-Kopfhörer zu einer tollen Wahl. Bei MediaMarkt kosten dich die Stöpsel dank 40 Prozent Rabatt nur noch 179 Euro. Wie gut dieser Angebotspreis wirklich ist und was die In-Ear-Kopfhörer dir sonst noch alles bieten, erfährst du hier.

Mit ANC, sattem Klang & hohem Tragekomfort – Darum lohnen sich die Bose-Kopfhörer

Wer Premium-Kopfhörer sucht, ist bei den Bose QuietComfort Earbuds II genau an der richtigen Stelle. Die In-Ears wissen nämlich bei allen wichtigen Punkten – Sound, Tragekomfort und ANC – vollends zu überzeugen. Kein Wunder also, dass wir den Bluetooth-Kopfhörern bei uns im Test ausgezeichnete 91 von 100 Punkten vergeben haben. Beim Klang waren wir dabei besonders begeistert, denn die Stöpsel kamen bereits ohne weitere Einstellungen direkt mit einem wuchtigen, aber ebenso ausgewogenen Sound daher.

Der wahre Star der Show ist jedoch das ANC. Die aktive Geräuschunterdrückung der Bose-Kopfhörer ist nämlich unfassbar stark und kann so selbst manche Over-Ears in die Tasche stecken. Wer etwa oft pendeln muss oder im Büro die Kollegen stummschalten möchte, ist mit den Bose QuietComfort Earbuds II gut beraten.

Im Lieferumfang sind verschiedene Ohreinsätze inklusive, um einen optimalen Tragekomfort zu garantieren

Die einzige Schwachstelle der In-Ears ist der Akku. Dieser hielt bei uns im Test mit eingeschaltetem ANC nämlich nur rund 7 Stunden durch. Das geht in der Premium-Preisklasse besser, für die tägliche Fahrt zur Schule, Uni oder Arbeit reicht dies aber trotzdem locker. Die Schnellladefunktion über das Ladecase liefert zudem ebenfalls schnell wieder mehr Laufzeit. Da die Kopfhörer allerdings in so ziemlich jeder anderen Kategorie zur Spitzenklasse zählen, können wir dir die Bose QuietComfort Earbuds II wirklich empfehlen.

→ Bose QuietComfort Earbuds II für 179 Euro

Preis-Check: So gut ist das MediaMarkt-Angebot wirklich

Insbesondere zum aktuellen Angebotspreis lohnen sich die Bose-Kopfhörer ungemein. MediaMarkt streicht immerhin 40 Prozent vom UVP, wodurch statt 299,95 nur noch 179 Euro auf der Rechnung stehen. Der Versand ist zudem komplett kostenfrei. Aber natürlich ist der Rabatt nur die halbe Miete, viel wichtiger ist wie immer der Preisvergleich. Doch auch hier weiß der MediaMarkt-Deal zu überzeugen. Im Netz gibt es momentan kein besseres Angebot zu den In-Ear-Kopfhörern. Wenn du dir also absolute Premium-Stöpsel zum Bestpreis sichern möchtest, kannst du hier bedenkenlos zugreifen.