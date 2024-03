Bemerkenswerter iPhone-15-Deal: Gratis-AirPods und unter 50 Euro Grundgebühr im Riesen-Tarif

Das iPhone 15 ist erst seit Ende letzten Jahres auf dem Markt und bietet ein starkes Set-up aus einer top Kamera, einem erstklassigen Display und einer richtig guten Performance. Bei O₂ kannst du es dir jetzt mit einem großen Tarif sichern, der dir garantiert keine Datensorgen bereitet. Und als Extra schenkt dir O₂ sogar noch die AirPods Pro 2 dazu. Insgesamt wartet hier ein ziemliches Sparpotenzial auf dich, das wir später genauer zusammenrechnen.

Tarif, iPhone 15 und Kopfhörer im Überblick

Im Angebot bei O₂ bekommst du das iPhone 15 (128 GB) im Bundle mit dem Vertrag O₂ Mobile M Boost. Der beinhaltet 50 GB Datenvolumen, welches mit der Zeit sogar noch wächst. Der Tarif selbst bietet dir Zugang zum schnellen und stabilen 5G-Netz mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Das Netz von O₂ wurde übrigens im Test der Fachzeitschrift Connect mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet.

Der Clou: Jedes Jahr wächst das ohnehin schon große Datenvolumen um weitere 5 GB im Monat. Dazu bietet der O₂-Tarif eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze. Dank EU-Roaming kannst du dieselben Konditionen auch im (EU-)Ausland nutzen. Falls dir 50 GB pro Monat mehr als genug sind, kannst du ebenfalls von der Connect-Option Gebrauch machen. Denn hierdurch lässt sich das üppige Datenvolumen auf bis zu zehn Geräte aufteilen.

Das iPhone kostet einmalig nur 1 Euro

Dazu bekommst du das noch nicht lange auf dem Markt befindliche iPhone 15 für einen Euro Hardware-Zahlung. Anschlusskosten entstehen nicht, sodass damit alle Einmalkosten abgegolten sind. Das Apple-Handy bietet dir eine Top-Ausstattung über alle Bereiche hinweg. Von einem verhältnismäßig kompakten 6,1 Zoll OLED-Display über eine Dualkamera (Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkamera) bis hin zum performanten Apple Bionic A16 Chip mit 6 GB Arbeitsspeicher. Hier gibt’s also ein wirklich starkes Set-up mit gewohnt hoher Apple-Qualität, verpackt in einem hochwertigen Gehäuse.

Außerdem ein Teil des Bundles sind die Apple AirPods Pro 2 im Wert von über 200 Euro. Hier fallen gar keine Extra-Kosten an. Die Ohrstecker harmonieren optimal mit dem iPhone 15, bieten einen tollen Klang sowie eine aktive Geräuschunterdrückung. Zusammen mit dem Ladecase kommst du auf insgesamt rund 30 Stunden Akkulaufzeit und bist so auch auf Reisen bestens ausgestattet.

Apple iPhone 15 Software iOS 17 Prozessor Apple Bionic A16 Display 6,1 Zoll, 1.179 x 2.556 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.349 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 171 g Farbe Pink, Gelb, Grün, Blau, Schwarz Einführungspreis iPhone 15 (6/128 GB): 949 €, iPhone 15 (6/256 GB): 1079 €, iPhone 15 (6/512 GB): 1329 € Marktstart September 2023

Preis-Check zeigt: Fast 500 Euro Ersparnis winken

Aber wie viel kostet das Bundle nun? Im Monat fallen bei einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten Kosten in Höhe von 48,99 Euro an. Dazu musst du einmalig 5,99 Euro für das Gerät selbst (1 Euro) und den Versand (4,99 Euro) zahlen. Den Anschlusspreis schenkt dir O₂, was den Deal noch einmal aufwertet.

Zum Vergleich schauen wir uns einmal die einzelnen Kosten der Bestandteile an. So würde der Tarif allein bereits 34,99 Euro pro Monat kosten (+39,99 Euro Anschlusspreis). Das iPhone 15 kostet hingegen derzeit mindestens 728 Euro und die AirPods bekommst du ab 209 Euro (Link zum Preisvergleich). Alle Kosten addiert, würden über 36 Monate rund 2.236 Euro zusammenkommen. Im Bundle kommst du hingegen auf Kosten von nur knapp 1.770 Euro. Du sparst somit rund 460 Euro!