Einer der besten Kopfhörer kommt von Sony – hier ist er jetzt super günstig

Die Sony WH-1000XM4 sind zwar schon eine Weile auf dem Markt – das ändert allerdings nichts daran, dass die Kopfhörer wirklich gut sind. Denn bereits zum Marktstart waren Klang und Geräuschunterdrückung (ANC) exzellent und das gilt auch noch heute. In diesem Artikel erklären wir dir, warum sie sogar eine bessere Wahl sind, als das Nachfolger-Modell XM5.

Sony WH-1000XM4: Das haben die Kopfhörer auf dem Kasten

Bei MediaMarkt laufen noch bis zum 8. April (9 Uhr) die Oster-Deals. So lange bekommst du auch noch die Sony WH-1000XM4 zum Bestpreis – vorausgesetzt, sie sind nicht bereits früher ausverkauft. Den Preis überprüfen wir später noch im Detail. Jetzt geht’s erst mal darum, was die Kopfhörer können.

Die Sony WH-1000XM4 sind sogenannte Over-Ear-Kopfhörer, die Ohrpolster liegen dabei also bequem auf dem Kopf. Dadurch sind sie selbst bei längerem Tragen noch komfortabel und drücken nicht auf oder in den Ohren. Sie verbinden sich via Bluetooth mit deinem Smartphone oder Laptop und bieten somit viel Bewegungsfreiheit. Bei Bedarf kannst du deine Musik aber ebenfalls per Kabel abspielen. Bei der kabellosen Nutzung hält der Akku mit einer Ladung rund 30 Stunden durch. Dazu bieten sie einen grandiosen Klang und eine der besten Technologien zur Geräuschunterdrückung. Das hat auch Chip im Test der Kopfhörer positiv hervorgehoben, wo sie die Note „sehr gut“ erreichten. Hier wurde darüber hinaus auch der Komfort mit der Top-Note „1,2“ ausgezeichnet.

Dank der Geräuschunterdrückung hörst du auch in lauten Umgebungen nur deine Musik

Mit den Nachfolgern Sony WH-1000XM5 können die XM4 absolut mithalten. Sie sind ihnen in einigen Punkten sogar noch überlegen. So sind die XM4 kompakter, da sie sich zusammenfalten lassen. Klang und ANC sind dazu nicht wesentlich schlechter als beim neueren Modell. Dafür sind sie mit 219 Euro deutlich günstiger als die XM5, die noch knapp 300 Euro kosten.

Ist der Deal gut? Wir machen den Preisvergleich

Und der Preis von 219 Euro ist dabei richtig gut, denn preiswerter ist zurzeit kein anderer Shop (Preisvergleich). Zwar kommst du etwa bei Amazon zu demselben Preis an die Kopfhörer – der Deal kann hier aber auch schnell vergriffen sein. Das Angebot bei MediaMarkt läuft im Zuge der Oster-Deals zumindest noch bis zum 8. April. Hier sind sie sowohl in Schwarz als auch in Silber oder Blau 42 Prozent reduziert.

Die Kopfhörer sind nicht für dich? Dann stöbere doch einfach mal durch die vielen weiteren Oster-Deals bei MediaMarkt!

