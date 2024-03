Sparfüchse aufgepasst: Bei MediaMarkt läuft momentan die sogenannte „Osterheld“-Aktion, bei der zahlreiche Top-Produkte beliebter Marken zu Bestpreisen erhältlich sind. Wer etwa einen neuen Premium-Sauger sucht, sollte sich den Dyson V15 Detect Absolute einmal genauer anschauen. Doch auch weitere Deals – etwa zur PS5 oder einem 65 Zoll großen 4K-TV für unter 500 Euro lohnen sich definitiv.

4K-TV in 65 Zoll für unter 500 Euro & starker PS5-Deal

Bleiben wir doch direkt bei dem Schnäppchen-TV: Für lediglich 499 Euro (plus Versand) sicherst du dir bei MediaMarkt jetzt einen großen 4K-Fernseher in 65 Zoll. Neben der enormen Bildschirmdiagonalen von 164 cm punktet der Hisense-TV aber natürlich auch mit einer Top-Auflösung in 4K samt HDR und Bildoptimierungen wie einem UHD AI Upscaler. Die Bildwiederholfrequenz von 60 Hz ist obendrein ebenfalls ordentlich und für Film- und Serienabende völlig ausreichend. Viele verschiedene Anschlüsse – unter anderem gleich drei HDMI-Stecker – runden das gute Gesamtpaket ab. Insbesondere zum aktuellen Angebotspreis von 499 Euro holst du dir somit einen großen 4K-Fernseher zum fairen Preis – welcher im Netz obendrein ungeschlagen ist!

→ 65 Zoll 4K-TV für 499 Euro

Wer hingegen auf eine bekanntere Marke setzen möchte, sollte alternativ einen Blick auf diesen 55 Zoll großen 4K-TV von Samsung werfen. Bei dem QLED streicht MediaMarkt sogar satte 41 Prozent vom UVP, wodurch noch 633 Euro auf der Rechnung stehen (plus Versand). Auch hierbei handelt es sich um den Bestpreis (zum Preisvergleich).

→ Samsung 4K-TV in 55 Zoll für 633 Euro

Passend dazu wollen wir auch das aktuelle Angebot zur PlayStation 5 Slim nicht unerwähnt lassen. MediaMarkt verkauft die Sony-Konsole samt Laufwerk und einem zweiten Controller jetzt nämlich schon für nur noch 509 Euro und liefert zudem komplett kostenfrei. Dadurch unterbietet der Elektromarkt die Konkurrenz im Netz eindeutig.

→ PlayStation 5 Slim Disc-Editon mit 2 Controllern für 509 Euro

Sony-Kopfhörer & JBL Boombox – Weitere Highlights bei MediaMarkt

Apropos Sony: Mit den Sony WH-1000XM4 Kopfhörern gibt es momentan auch noch ein weiteres Gerät der Spitzenmarke bei MediaMarkt deutlich günstiger. Die Over-Ears sind im Rahmen des Oster-Sales mit einem Rabatt von 42 Prozent versehen und kosten dadurch nur noch 219 Euro. Ein toller Deal, wie auch ein Blick auf den Preisvergleich zeigt. Generell bietet dir Sony hiermit top Bluetooth-Kopfhörer samt sattem Sound, starkem ANC und einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden.

→ Sony WH-1000XM4 Over-Ear-Kopfhörer für 219 Euro

Ein weiteres Audio-Highlight ist die JBL Boombox 3. Der Bluetooth-Lautsprecher ist mit seinem kompakten Design und dem praktischen Tragegriff die ideale Box für daheim und unterwegs. Trotz der geringen Größe wird dir hierbei der gewohnt starke JBL Original Pro Sound inklusive kräftigem Bass und klaren Höhen geboten. Angst vor einem plötzlichen Party-Ende musst du ebenfalls keine haben: Das Gerät ist nach IP67 gegen Wasser geschützt und macht so auch vor Regen keinen Halt. Obendrein kann der Lautsprecher mit einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden punkten.

Mit der JBL Boombox 3 hast du die Party immer dabei

Ebenso genial wie der Speaker selbst ist der aktuelle Angebotspreis bei MediaMarkt. Hier kostet dich die JBL Boombox 3 jetzt nämlich lediglich 299 Euro. Dies ist nicht nur ein Rabatt in Höhe von 48 Prozent im Vergleich zum UVP, sondern auch der beste Preis im Netz.

→ JBL Boombox 3 für 299 Euro

Unser Haushalts-Tipp: Premium Dyson-Sauger zum Bestpreis bei MediaMarkt

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Dyson-Sauger. Der Dyson V15 Detect Absolute ist eigentlich mit einem UVP von 799 Euro versehen. MediaMarkt streicht hiervon bis zum 8. April aber 26 Prozent, wodurch noch 589 Euro auf der Rechnung stehen. Günstiger gibt’s den Akkusauger momentan bei keinem anderen Anbieter im Netz (zum Preisvergleich). Allerdings: Beim Anbieter Coolblue bekommst du den V15 in der Fluffy-Version – also mit etwas weniger Zubehör – schon für unter 500 Euro. Ebenfalls ein starker Deal.

Funktionen wie die Stauberkennung machen das Saugen noch komfortabler

Wie üblich, liefert dir Dyson auch mit dem V15 Detect Absolute ein absolutes Premium-Gerät. So weiß der Akkusauger etwa mit einer Saugkraft von bis zu 240 AW zu überzeugen. Die Saugleistung wird dabei automatisch angepasst und garantiert so auf Hart- und Teppichböden stets optimale Ergebnisse. In Kombination mit den verschiedenen Aufsätzen reinigst du so alles mit dem kabellosen Sauger – vom Boden, über Möbel und Decken bis hin zum Pkw. Ein großer Vorteil ist dabei auch die Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten, die unkomplizierte Staubbeutel-Entleerung per Knopfdruck sowie die mitgelieferte Wandhalterung samt Ladefunktion.

→ Dyson V15 Detect Absolute für 589 Euro

Selbstverständlich bietet dir MediaMarkt während des großen Oster-Sales aber noch viele weitere coole Angebote. Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich durch die verschiedenen Deals der Aktion zu klicken. Einen Überblick über alle Angebote findest du hier. Die „Osterheld“-Aktion läuft dabei übrigens noch bis zum 8. April.