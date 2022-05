Sony zeigt neue Super-Kopfhörer: Deshalb ist der Vorgänger die bessere Wahl

Sony konnte in den vergangenen Jahren mit den WH-1000XM3 und XM4 riesige Erfolge feiern. Die Bluetooth-Kopfhörer gehören zu den beliebtesten Over-Ear-Modellen weit und breit. Vor allem das Active Noise Cancelling (ANC) wird immer wieder gelobt. Mit den XM5 erweitert Sony nun seine erfolgreiche 1000X-Serie und findet nur Superlative für Sound, ANC und Gesprächsqualität. Aber die neuen Kopfhörer haben gegenüber dem Vorgängermodell gleich mehrere Nachteile.

Kopfhörer mit dem besten Klang und Wahnsinns-ANC?

„Der neue Kopfhörer bietet ein unerreicht intensives, ablenkungsfreies Klangerlebnis und hebt die bereits branchenführende Geräuschminimierung und Audioqualität des Vorgängermodells WH-1000XM4 mit innovativen Technologien in die nächste Dimension“, verspricht Sony vollmundig. Der WH-1000XM5 verfüge über die hervorragendsten Geräuschminimierungsfunktionen, die Sony je geboten hat, so die Aussage der Japaner. Zwei Prozessoren steuern acht Mikrofone, die störende Geräusche, insbesondere im mittleren und hohen Frequenzbereich, drastisch reduzieren sollen. Ein automatischer NC-Optimierer soll eigenen Angaben zufolge die Geräuschminimierung an die jeweilige Person und Umgebung anpassen.

→ Soundcore Life Q35 im Test: Diese günstigen Kopfhörer mit ANC überraschen mit grandiosem Klang

Die 30-mm-Treibereinheit soll die Klangqualität gegenüber Vorgängermodellen zusätzlich verbessern. Dafür setzt Sony auf einen Kohlefaserverbundwerkstoff. Diese soll die Empfindlichkeit gegenüber hohen Frequenzen verbessern und so für einen natürlicheren Klang sorgen. Zudem will Sony bei dem Kopfhörer hinsichtlich der Telefonie-Funktion verbessert haben.“Vier Beamforming-Mikrofone und ein KI-basierte Geräuschminimierungsalgorithmus sorgen für eine klare und deutliche Übertragung der Stimme“, so die Japaner selbstbewusst. Ob das tatsächlich der Fall ist, wird aber erst ein Test zeigen. Den insbesondere in diese Disziplin fallen viele – auch teure – Kopfhörer durch.

Sony zeigt neue Super-Kopfhörer: Deshalb ist der Vorgänger die bessere Wahl

Neues Design, Akkulaufzeit und Preis

Sony dreht nicht nur unter der Haube an der einen oder anderen Stellschraube. Auch beim Design der Kopfhörer gibt im Vergleich zu den Vorgängern einen deutlichen Sprung. Die WH-1000XM5 besitzen ein neu entwickeltes, synthetisches Soft-Fit-Leder, das sich perfekt an den Kopf schmiegen und den Druck von den Ohren nehmen soll. Zugleich soll es Außengeräusche besser abschirmen, sodass Nutzer den ganzen Tag lang bequem Musik hören können. Für eine optimale Passform soll auch die stufenlose Kopfbandverstellung sorgen.

→ Sony WF-1000XM4 im Test: Sind das die besten In-Ear-Kopfhörer des Jahres?

Der WH-1000XM5 wartet laut Herstellerangaben mit satten 30 Stunden Akkulaufzeit auf. Und wenn der Kopfhörer einmal leer gelaufen ist, lässt er sich dank Schnellladefunktion in nur drei Minuten für weitere drei Stunden des Musikhörens aufladen. Wer einen WH-1000XM5 haben möchte, kann den Kopfhörer ab Ende Mai 2022 kaufen. Zur Auswahl steht er in den Farben Schwarz und Silber. Der Preis: 419 Euro. Im Lieferumfang dabei: ein Etui, ein Kopfhörerkabel (circa 1,2 m lang) und ein USB-Ladekabel.

Warum der alte Kopfhörer die bessere Wahl ist

Sony liefert seinen neuen Kopfhörer mit einem Case zur Aufbewahrung und für den Transport aus. Doch gegenüber dem WH-1000XM4 ergibt sich hier ein Manko. Denn der Behälter des neuen Modells ist deutlich größer. Der Grund: Die neuen Kopfhörer lassen sich nicht zusammenfalten. Vorteil: XM4.

Top-Kopfhörer im neuen Design: Sony WH-1000XM5 Quelle: techniknews Top-Kopfhörer im neuen Design: Sony WH-1000XM5 Quelle: techniknews Top-Kopfhörer im neuen Design: Sony WH-1000XM5 Quelle: techniknews Top-Kopfhörer im neuen Design: Sony WH-1000XM5 Quelle: techniknews Sony WH-1000XM5 Quelle: techniknews Sony WH-1000XM5 Quelle: techniknews Sony WH-1000XM5 im Case Quelle: techniknews Sony WH-1000XM5 im Case Quelle: techniknews

Zudem haben wir eingangs erwähnt, dass auch die XM4 ein hervorragendes ANC bieten und klanglich auf Spitzenniveau sind. Auch die Vorgänger weisen zudem eine Akkulaufzeit von 30 Stunden auf. Neue, überzeugende Funktionen beim neu vorgestellten Modell sind Mangelware. Der zweite Vorteil des Vorgängermodells ist deshalb der Preis. Die Kopfhörer sind deutlich günstiger als das neue Modell und bereits für 285 Euro erhältlich – das sind fast 140 Euro weniger. Der deutliche Aufpreis des neuen Modells hätte etwas höherwertiges Material zufolge haben können. Doch auch die Sony WH-1000XM5 sind komplett aus Kunststoff.

Jetzt weiterlesen Neu bei Spotify: Das waren die 5 besten Platten im April