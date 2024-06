Musik beim Autofahren: Diese Lieder solltest du lieber nicht hören

Beim Autofahren kannst du das Radio einschalten, Podcasts oder Hörbücher hören sowie deine Musik per Bluetooth abspielen. Für die meisten ist es nahezu unvorstellbar, ohne jegliche Musik Auto zu fahren. Zwar tut die Ruhe auch mal gut, aber wer will schon dauerhaft in kompletter Stille im Auto sitzen? Jedoch kann sich das herkömmliche Musikhören negativ auf den Fahrer auswirken. Das Auto-Onlineportal Finn hat verschiedene Lieder analysiert und dabei festgestellt, dass einige von ihnen sogar eine Gefahr mit sich bringen.

Musik im Auto: Das Unfallrisiko steigt

Die Musikwelt besteht aus Tausenden Genres. Es gibt langsame sowie auch schnelle Lieder, doch besonders Songs mit einem schnelleren Tempo können das Fahrverhalten beeinflussen. Ein Sprecher des Unternehmens Finn, Adrian Smiatek, sagt: „Schnelles Musikhören am Steuer kann sich negativ auf das Fahrverhalten auswirken“. Der Grund hierfür ist, dass Lieder mit einem hohen Tempo Autofahrer zu höheren Geschwindigkeiten oder anderen gefährlichen Manövern verführen können.

Im Laufe der Analyse des Auto-Onlineportals haben sie festgestellt: Sobald der Fahrer schnelle Musik hört, passt er die Geschwindigkeit des Autos an die des Liedes an und dabei spielt das Genre keine Rolle. Somit steigt das Unfallrisiko, denn falls „es zu einem Unfall kommt, sind sie meist schwerwiegender, da höhere Geschwindigkeiten in der Regel zu mehr Schäden, Verletzungen oder gar Todesopfern führen.“ Smiatek rät immer auf das eigene Fahrzeug, die Straße und andere Verkehrsteilnehmer zu achten. Die Musik sollte dich nicht ablenken. Falls das aber der Fall ist, dann solltest du eher entspanntere Lieder mit einem langsameren Tempo hören.

Das sind 10 schnelle Songs

American Idiot von Greenday ist 186 BPM schnell

Mr. – Blue Sky von Electirc Light Orchestra verfügt über 178 Schläge pro Minute

Yellow von Coldplay ist 173 BPM schnell

Stressed Out von Twenty One Pilots verfügt über 170 BPM

Cruel Summer von Taylor Swift verfügt ebenfalls über 170 Schläge pro Minute

Mädchen auf dem Pferd von Luca-Dante Spadafora, 170 BPM

Friesenjung von Ski Aggu ist 161 BPM schnell

Iris von The Goo Goo Dolls ist 156 Schläge pro Minute schnell

Liebe auf der Rückbank von Finch verfügt über 155 BPM.



Die beliebtesten Songs beim Autofahren

Finn hat jedoch nicht nur die schnellsten Lieder analysiert, sondern auch herausgefunden, welches Genre bei den Deutschen im Auto gespielt wird. Den ersten Platz belegt das Rock-Genre. Auf dem zweiten Platz ist Pop wiederzufinden und Hip-Hop belegt den letzten und somit den dritten Platz. Das Unternehmen hat darüber hinaus noch die beliebtesten Songs beim Autofahren herausgefunden. Hier belegt den ersten Platz der Folk-Pop-Klassiker „Riptide“ von Vance Joy. „Stick Season“, auch ein Lied aus dem Folk-Pop-Genre, nimmt den zweiten Platz ein. Auf Platz drei befindet sich der wohl bekannteste Song, „Africa“ von TOTO.