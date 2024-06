Preis-Schock bei Spotify: Damit hat niemand gerechnet

Über viele Jahre war Spotify zum identischen Preis von 9,99 Euro zu haben. Vor wenigen Monaten gab es erstmals eine Preiserhöhung. So zahlen Kunden aktuell 10,99 Euro pro Monat. Auch für den Studenten- und Familientarif ging es preislich nach oben. Jetzt steht bereits die nächste Preiserhöhung an.

Spotify passt Preise an

Wie Spotify offiziell ankündigt, steigen die Abo-Kosten von 10,99 US-Dollar auf 11,99 Dollar pro Monat. Zumindest in den USA. Erfahrungsgemäß werden die Preise für Kunden in Europa jedoch ebenfalls zeitnah angepasst. Der Duo-Tarif für zwei Nutzer steigt von 14,99 Dollar auf 16,99 Dollar und wird somit 2 Dollar teurer als zuvor. Auch beim Familien-Plan für bis zu sechs Nutzer im selben Haushalt wird es zwei Dollar teurer. 19,99 Dollar werden hier ab sofort fällig.

Zusätzlich zur Preiserhöhung kündigt man jedoch zwei neue Abo-Pläne an. Mit dem neuen Spotify-Basic-Tarif bekommt man unbegrenzten und werbefreien Musikgenuss und muss lediglich auf Hörbücher verzichten. Preislich ist der neue Tarif für 10,99 Dollar und damit zum alten Preis des Premium-Abos verfügbar. Wenn du die Hörbuch-Funktion nicht benötigst, kannst du also in diesen Tarif wechseln und zahlst genau so viel wie zuvor.

Alternativ lässt sich das Hörbuch-Abo auch separat vom Musik-Streaming buchen. Mit dem neuen Tarif Spotify „Audiobooks Access“ kannst du wie im Premium-Tarif bis zu 15 Stunden pro Monat werbefrei Audiobücher hören. Beim Musik-Streaming musst du bei diesem Tarif hingegen mit Werbung leben und kannst keine Songs herunterladen.

Tarif wechseln und Geld sparen

Aktuell sind die neuen Spotify-Tarife nur in den USA verfügbar. Sobald diese auch hierzulande angeboten werden, dürfte sich für viele Nutzer ein Wechsel anbieten. Nutzt du die Funktion 15 Stunden pro Monat Audiobücher zu hören ohnehin nicht, kannst du dir das Geld sparen und in den günstigeren Tarif wechseln.

Der Hörbuch-only-Tarif von Spotify dürfte hingegen für die wenigsten Nutzer attraktiv sein. 15 Stunden entspricht rund ein bis zwei Hörbüchern pro Monat. Hier sind andere Anbieter wie etwa Audible attraktiver. Bei Audible darfst du dir jeden Monat ein Hörbuch aussuchen und dieses dauerhaft behalten. Auch, wenn du dein Abo kündigst. Deine Hörbuch-Bibliothek wächst und wächst also jeden Monat weiter.