Mit den Huawei FreeClip Kopfhörern hat der chinesische Hersteller im vergangenen Jahr innovative Ohr-Stöpsel auf den Markt gebracht. Hierbei handelt es sich nämlich um sogenannte Open-Ear-Kopfhörer, welche durch ihr offenes Design besonders angenehm im Ohr sitzen und den Gehörgang nicht verstopfen, was sie interessant für Freizeit-Sportler macht. Passend zum vierjährigen Bestehen des Online-Shops von Huawei, kannst du dir diese jetzt deutlich günstiger sichern. Mit unserem Code AHW4UFREECLIP10 sparst du 10 Prozent und zahlst schlussendlich nur noch 179,10 Euro für die Ohrhörer. Und obendrein bekommst du mit dem Huawei Band 8 noch eine schicke Smartwatch gratis dazu. Wir schauen uns das Angebot ein mal genauer an.

Huawei FreeClip: Das zeichnet die besonderen Kopfhörer aus

Wenn dir Komfort bei Kopfhörern besonders wichtig ist, könnten die Huawei FreeClip Stöpsel genau das Richtige für dich sein. Im Gegensatz zu In-Ear-Hörern steckst du dir diese nämlich nicht in den Hörkanal, sondern befestigst sie über einen Bügel am Rand deines Ohrs. Dadurch sitzen die Huawei FreeClip Kopfhörer fest, jedoch komplett ohne Druck im Ohr. Mit einem Gewicht von jeweils 5,6 Gramm sind die Stöpsel außerdem außerordentlich leicht. Dank des hohen Komforts eignen sie sich somit ideal für Brillenträger, beim Sport oder für lange Tage im Büro. Ebenfalls praktisch: Die Earbuds sind identisch geformt und können somit beidseitig getragen werden. Der Stereo-Klang wird anschließend automatisch angepasst.

In unserem Test konnten uns die Huawei FreeClip Kopfhörer aber nicht nur beim hohen Tragekomfort, sondern auch beim Sound überzeugen. Obendrein ist die Akkulaufzeit von bis zu 36 Stunden (inklusive Ladecase) ordentlich und die Stöpsel sind nach IP54 gegen Wasser geschützt. Angst vor Regen oder Schweiß beim Sport musst du also keine haben. Insgesamt holst du dir mit den Huawei FreeClip Ohrhörern also hochwertige und überaus komfortable Stöpsel.

Huawei feiert Geburtstag & du sparst gewaltig

Und aktuell gibt’s die Open-Ear-Kopfhörer im Angebot ganze 10 Prozent günstiger, wenn du beim Kauf unseren Code AHW4UFREECLIP10 angibst. Dadurch drückst du den Preis auf den niedrigen Endpreis von 179,10 Euro – günstiger geht’s im Netz momentan nicht (zum Preisvergleich). Das war aber sogar nicht alles: On top gibt’s mit dem Huawei Band 8 ebenfalls noch eine schicke Smartwatch samt Fitness-Funktionen im Wert von rund 60 Euro umsonst dazu! Dadurch lohnt sich der Deal zu den Huawei FreeClip Kopfhörern ungemein. Nicht nur für Sportler, aber für die auf jeden Fall!

Huawei Freeclip mit Gratis-Fitnessarmband und Extra-Rabatt

Doch natürlich kannst du dir nicht nur die Huawei FreeClip Kopfhörer im Rahmen der Aktion günstiger sichern. Auf der Aktionsseite des Herstellers gibt es noch viele weitere spannende Angebote zu entdecken. Insbesondere im Bereich der Tablets und Laptops gibt es hier teilweise große Rabatte. Einen genaueren Überblick über die Rabatt-Aktion und weitere Infos zu einem preiswerten Tablet bekommst du in diesem Artikel.

Der Anniversary Sale im Huawei Online-Store gilt noch bis zum 17. März. Mit diesen Gutscheincodes kommst du an ein paar der Produkte extra günstig:

Tablets: Huawei MatePad 11.5 und MatePad 11 – 20 Euro Sonder-Rabatt mit AHW4UTABLET20

Huawei MatePad 11.5 und MatePad 11 – 20 Euro Sonder-Rabatt mit Pro-Tablet : MatePad Pro 13.2 – 10% Sonder-Rabatt mit AHW4UMP13210

: MatePad Pro 13.2 – 10% Sonder-Rabatt mit Laptops: Huawei MateBook D14 (2024), MateBook 14, MateBook D16 (2024) – 50 Euro Sonder-Rabatt mit AHW4UPC50 ; MateBook D 16 2022 – 10% Sonder-Rabatt mit AHW4UD162210

Huawei MateBook D14 (2024), MateBook 14, MateBook D16 (2024) – 50 Euro Sonder-Rabatt mit ; MateBook D 16 2022 – 10% Sonder-Rabatt mit AHW4UD162210 Smartwatches: Huawei Watch Buds – 50 Euro Sonder-Rabatt mit AHWWATCH4U

Huawei Watch Buds – 50 Euro Sonder-Rabatt mit Kopfhörer: Huawei Freeclip + Band 8 – 10 Prozent Sonder-Rabatt mit AHW4UFREECLIP10

Zusätzlich kannst du bei Huawei noch Extra-Rabatt durch Anmeldung am Newsletter abstauben oder von Extras wie Studentenrabatten profitieren.

