Huawei FreeClip: Revolution im Kopfhörer-Game?

So viel vorweg: Die kleinen technischen wurden speziell für eine Gruppe von Menschen entwickelt, die ihre Kopfhörer den ganzen Tag über tragen. Endlich können die Ohren dabei jetzt aber frei atmen, ohne große Einbußen bei der Klangqualität zu verzichten. Du steckst die Ohrhörer nicht mehr – wie bei In-Ear-Kopfhörern gewohnt – in den Hörkanal, sondern befestigt sie am Rand des Ohrs mit einem Bügel darüber. Und da wären wir auch direkt beim ersten herausragenden Feature: Dem Komfort.

Komfort und Design: Das ergonomische Geheimnis der Huawei FreeClip

Huawei hat sich auch dieses Mal wieder richtig ins Zeug gelegt. Über 10.000 3D-Modelle studierten die Entwickler, mit dem Ziel, ein Design zu entwickeln, das technologisch brillant und gleichzeitig komfortabel ist. Und das Ergebnis kann sich sehen und hören lassen; seit dem 12. Dezember 2023 sind die Ohrstecker mit dem besonderen, ergonomischen Design für 199 Euro offiziell. Bis zum 31. Januar 2024 gibt’s ein exklusives Geschenk on top dazu.

Drei Bauteile sorgen für den Komfort: Der Comfort Bean, ein clever gestalteter bohnenförmiger Teil, passt sich nahtlos den unterschiedlichen Konturen des menschlichen Ohres an. Der „Acoustic Ball“ kümmert sich darum, dass sich die Ohrhörer sanft und in optimaler Größe auf die Haut legen, ohne jegliche Unannehmlichkeiten. Dieses Element wird auf den Gehörgang gesetzt, für Halt sorgt dabei die Klemmkraft.

Beide Elemente sind über einen flexiblen Bügel miteinander verbunden, was uns zum zweiten, bemerkenswerten Feature führt: Der Flexibilität.

Flexibilität durch Huawei Flexible Bridge

Huawei hat das mit den FreeClip ziemlich clever gemacht. Die durchdachte Konstruktion der Flexible Bridge schafft eine intelligente Verbindung zwischen dem Comfort Bean und dem Acoustic Ball, gesteuert durch einen adaptiven Sensor in der „C-Bridge“. Dieser Sensor überwacht dabei die Klemmkraft des flexiblen Bügels und passt die Ohrstecker an die individuelle Ohrstruktur an.

Was auch sehr praktisch ist: Die Ohrstecker sind identisch! Egal, ob links oder rechts, die Earbuds passen sich automatisch an und justieren den Stereo-Klang. Das macht’s einfach, wenn du mal nur einen Ohrstecker benutzen willst. Einfach den leeren gegen den anderen austauschen.

Gewicht, Akkulaufzeit und Gratis-Zugabe

Die Huawei FreeClip stellen nicht nur die neueste Innovation von Huawei dar, sondern sie markieren auch den Eintritt des Unternehmens in den Markt der Open-Ear-Kopfhörer. Mit einem Gewicht von nur 5,6 Gramm pro Ohrhörer, einer Akkulaufzeit von bis zu 36 Stunden, IP54-Schutz gegen Staub und Wasser sowie dem Bonus eines kostenlosen Huawei Bandes 8 für Vorbesteller sind die FreeClip in jedem Falle eine Überlegung wert für einen Kauf.