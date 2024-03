Auf dem MWC stellte Huawei einerseits seine neueste 5,5G-Mobilfunktechnik vor, die dort, wo Huawei-Netztechnik zum Einsatz kommt, für erhebliche Verbesserungen in Sachen Empfang, Datenverarbeitung, Kapazität und Geschwindigkeit sorgen dürfte. Eine etwas lebensnähere Technologie, die man auf der größten und wichtigsten Mobilfunkmesse zeigte, war aber eine andere. Eine Anruf-Live-Übersetzung, die nahezu in Echtzeit funktioniert und wirklich spannend ist. Wie gut das in der Praxis klappt, erklärt unser Redakteur in der aktuellen Folge unseres Podcasts!

Huawei feiert Shop-Jubiläum – neues Produkt schon stark reduziert

Während das eine noch Zukunftsmusik ist, gibt’s im Hier und Jetzt noch ordentlich was zu feiern. Der Online-Shop von Huawei begeht im März nämlich sein vierjähriges Bestehen. Gefeiert wird das mit Angeboten aus den Bereichen Tablets, Notebooks, Smartwatches und Kopfhörer. Die neuen und schon recht beliebten FreeClips, das sind Kopfhörer, die den Gehörgang freihalten und deshalb für Radler und Jogger super geeignet sind, kosten schon kurz nach Marktstart etwa 10 Prozent weniger. Dazu gibt’s ein Fitnessarmband – das Huawei Band 8 – gratis dazu. Ein echtes Fitness-Bundles für knapp 180 Euro also. Wichtig: den Preis erreichst du nur mit unserem exklusiven Gutscheincode, den du im Warenkorb eingeben musst: AHW4UFREECLIP10

Angebots-Tipp: Praktisches Tablet für deutlich unter 300 Euro

Ein Top-Tipp für jedermann und -frau ist indes das Huawei MatePad 11.5. Das Tablet hat mit seinen namensgebenden 11,5 Zoll eine angenehme Größe für digitale Alltagsbeschäftigungen zu Hause und unterwegs. Das 2K-Display mit 120 Hertz ist für Streaming und sogar mobiles Gaming gut geeignet. Und der 128 GB große Speicher bietet genügend Platz für all die Daten, die sich über die Jahre ansammeln. Nicht zu vernachlässigen ist der Speicher zudem auch für den Fall, dass du bei Netflix Serien und Filme für unterwegs herunterladen möchtest.

Das Huawei MatePad 11.5 im Angebot mit Gratis-Tastatur und doppeltem Rabatt.

Im „Anniversary-Angebot“ ist das Tablet jetzt um 20 Euro reduziert und kostet statt 299 nur noch 279 Euro. Weitere 20 Euro streichst du von der Rechnung, wenn du unseren exklusiven Gutschein-Code AHW4UTABLET20 eingibst. Dann stehen schlussendlich nur noch 259 Euro auf der Rechnung. Wirklich gut wird das Angebot dadurch, dass du derzeit die passende Tastatur-Schutzhülle gratis dazu bekommst. Die erweitert das Tablet nicht nur in seinen Möglichkeiten und macht es zur mobilen Arbeitsstation, sondern sorgt unterwegs auch für mehr Robustheit.

Die Tastatur musst du nicht manuell hinzufügen (auch wenn es die Option dafür gibt). Wenn du das Tablet in den Warenkorb legst, ist die Tastatur ohne Aufpreis (normalerweise kostet sie knapp 130 Euro) automatisch mit drin. Für 49 statt sonst 99 Euro kannst du bei Bedarf außerdem noch einen Eingabestift für das Tablet hinzufügen.

→ Hier geht’s zum Angebot

Großer Sale dauert noch bis zum 17. März – exklusive Gutscheincodes gelten

Der Anniversary Sale im Huawei Online Store gilt noch bis zum 17. März. Angebote gibt es zu diversen Produkten. Einige davon bekommst du mit diesen Gutscheincodes nochmal gesondert günstiger:

Tablets: Huawei MatePad 11.5 und MatePad 11 – 20 Euro Sonder-Rabatt mit AHW4UTABLET20

Huawei MatePad 11.5 und MatePad 11 – 20 Euro Sonder-Rabatt mit Pro-Tablet: MatePad Pro 13.2 – 50 Euro Sonder-Rabatt mit AMARMPPG

MatePad Pro 13.2 – 50 Euro Sonder-Rabatt mit Laptops: Huawei MateBook D14 (2024), MateBook D16 (2022), MateBook 14, MateBook D16 (2024) – 50 Euro Sonder-Rabatt mit AHW4UPC50

Huawei MateBook D14 (2024), MateBook D16 (2022), MateBook 14, MateBook D16 (2024) – 50 Euro Sonder-Rabatt mit Smartwatches: Huawei Watch Buds – 50 Euro Sonder-Rabatt mit AHWWATCH4U

Huawei Watch Buds – 50 Euro Sonder-Rabatt mit Kopfhörer: Huawei Freeclip + Band 8 – 10 Prozent Sonder-Rabatt mit AHW4UFREECLIP10

Zusätzlich kannst du bei Huawei noch Extra-Rabatt durch Anmeldung am Newsletter abstauben oder von Extras wie Studentenrabatten profitieren.