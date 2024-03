HUAWEI haut i5-Notebook mit 16 GB RAM zum Schnäppchenpreis raus

Notebooks von Huawei bieten in der Regel eine richtig gute Ausstattung zu fairen Preisen. So kommst du im Falle des MateBook D14 2024 während der Geburtstags-Aktion für knapp 650 Euro an ein Notebook mit hervorragendem Display, schnellem Prozessor und allem, was es darüber hinaus für eine echte Arbeitsmaschine benötigt. Aber auch ein Blick auf die weiteren Angebote der Aktion lohnt sich. Hier die Auswahl:

Huawei MateBook D14 2024: Was das Notebook zu bieten hat

Das MateBook D14 aus 2024 kommt in einem schlanken und minimalistischen Design mit einem sandgestrahlten Metallgehäuse. Es wiegt nur knapp 1,4 Kilogramm und lässt sich somit ohne Probleme in Tasche oder Rucksack transportieren. Die Vorderseite ziert zudem ein 14 Zoll großes IPS-Display mit einer hohen Auflösung von 1.920 × 1.200 Pixeln. Die Bildschirmränder sind mit einer 90 Prozent Screen-to-Body Ratio dabei schön dünn. Aber auch im Inneren weiß das Huawei Notebook zu überzeugen.

So setzt man auf einen schnellen Intel i5-Chip der 12. Generation, gepaart mit einer Intel UHD Graphics-Grafikkarte sowie 16 GB Arbeitsspeicher. Letzterer sorgt insbesondere für eine konstant hohe Geschwindigkeit bei vielen parallelen Anwendungen und allgemein eine hohe Leistung etwa beim Videoschnitt. Im Maschinenraum befindet sich außerdem eine 512 GB große SSD-Festplatte, die dir ordentliche Speicher für all deine Dateien bietet und Anwendungen schnell startet. Eine Besonderheit ist aber definitiv die Huawei Metaline Antenne. Denn diese bietet eine besonders hohe Reichweite für deine Netzwerkverbindungen. Bis zu 270 Meter soll ein Router entfernt stehen können und trotzdem eine gute Verbindung gewährleisten. Der Akku soll zudem bis zu 13 Stunden Videowiedergabe am Stück ermöglichen. Das reicht für einen ganzen Arbeitstag und sogar den Feierabend danach.

So holst du dir extra Rabatt und günstiges Zubehör

Normalerweise verkauft Huawei das MateBook D14 2024 für 849 Euro (UVP). Zur Feier des Jubiläums streicht der Hersteller jedoch 150 Euro vom Verkaufspreis. Gibst du im Aktionszeitraum (bis zum 17. März) den Gutscheincode AHW4UPC50 ein, drückst du den Preis um weitere 50 Euro. So stehen am Ende nur noch 649 Euro auf dem Kassenzettel. Ein weiterer Blick lohnt sich aber auch auf die Kombinationsmöglichkeiten auf der Angebotsseite. So kannst du dir für nur 89 Euro (statt 169 Euro) etwa einen Full-HD-Monitor dazu bestellen oder eine Bluetooth-Maus für 9 Euro (statt 59 Euro) in den Warenkorb legen. Mehr lohnenswerte Deals der Aktion haben wir dir im Anschluss unten aufgelistet.

Der Anniversary Sale im Huawei Online-Store gilt noch bis zum 17. März. Angebote gibt es zu diversen Produkten. Einige davon bekommst du mit diesen Gutscheincodes nochmal gesondert günstiger:

Tablets: Huawei MatePad 11.5 und MatePad 11 – 20 Euro Sonder-Rabatt mit AHW4UTABLET20

Huawei MatePad 11.5 und MatePad 11 – 20 Euro Sonder-Rabatt mit Pro-Tablet: MatePad Pro 13.2 – 50 Euro Sonder-Rabatt mit AMARMPPG

MatePad Pro 13.2 – 50 Euro Sonder-Rabatt mit Laptops: Huawei MateBook D14 (2024), MateBook D16 (2022), MateBook 14, MateBook D16 (2024) – 50 Euro Sonder-Rabatt mit AHW4UPC50

Huawei MateBook D14 (2024), MateBook D16 (2022), MateBook 14, MateBook D16 (2024) – 50 Euro Sonder-Rabatt mit Smartwatches: Huawei Watch Buds – 50 Euro Sonder-Rabatt mit AHWWATCH4U

Huawei Watch Buds – 50 Euro Sonder-Rabatt mit Kopfhörer: Huawei Freeclip + Band 8 – 10 Prozent Sonder-Rabatt mit AHW4UFREECLIP10

Zusätzlich kannst du bei Huawei noch Extra-Rabatt durch Anmeldung am Newsletter abstauben oder von Extras wie Studentenrabatten profitieren.

