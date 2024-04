Hier kommst du jetzt für nur 284 Euro an einen 4K-TV mit 55 Zoll (Update – neuer Top-Deal)

Du möchtest ein ordentliches Heimkinoerlebnis in deinen eigenen vier Wänden genießen? Dann solltest du ab der Standard-Größe mit 55 Zoll auf die Suche gehen. Bis spätestens Dienstag (9. April) reduziert Otto einen 4K-TV dieser Größe um ganze 46 Prozent. Günstiger kommst du momentan nirgendwo sonst an den Fernseher mit super schmalen Bildschirmrändern. Wir zeigen, was er kann und wie gut der Preis ist.

Update: Das Top-Angebot war offenbar fast zu gut, um wahr zu sein. Daher ist es bei Otto leider rasch ausverkauft. Sind dir 55 Zoll ohnehin zu klein, schau mal auf diese Alternative. Ein 65-Zoll-Modell von Hisense gibt’s gerade deutlich reduziert für 499 Euro. Für diese Größenordnung ein Hammer-Preis. In 55 Zoll bekommst du von Hisense außerdem noch einen Fernseher für 369 Euro. Das trifft dann am ehesten den Preispunkt des ursprünglichen Angebots. Bei Amazon ist zudem was für höher aufgelöste dabei. Derzeit verkauft der Online-Gigant einen 8K(!)-Fernseher mit 65 Zoll von Samsung für knapp 2.000 Euro. Auf jeden Fall ein Hingucker.

55 Zoll und smarte Features: Das bietet der 4K-TV

Das Objekt der Begierde kommt aus dem Hause TCL und trägt die Bezeichnung „55RP630X1“. In dem Namen verbirgt sich auch direkt die Bildschirmgröße. Denn auf dem Display schaust du Filme, Serien, Sport und sonstige TV-Shows auf einer Leinwand mit 55 Zoll beziehungsweise 139 Zentimetern Diagonale. Das ist im Marktvergleich für den Preis richtig gut. Aber dazu später mehr.

Neben dem hochauflösenden und großen Bildschirm steckt aber noch mehr in dem 4K-TV. Denn direkt integriert sind viele smarte Funktionen. So sind bereits Apps wie Amazon Prime Video und Apple TV vorinstalliert und du kannst gleich los streamen – ein zusätzliches Gerät benötigst du dafür nicht. Außerdem unterstützt der Fernseher Google Assistant und Alexa, wodurch du das TV-Programm, Musik und Co. auch per Sprachbefehl steuern kannst. Die Standard-Smart-TV-Oberfläche ist die des Dienstes Roku, die auch auf den Sticks des gleichnamigen Herstellers läuft.

4K-TV mit 55 Zoll – so sieht er aus

Außerdem unterstützt der LED-Fernseher die Bildverbesserungssysteme HLG, Dolby Vision und HDR10. So sehen deine Lieblingssendungen noch besser aus, als zuvor. Darüber hinaus verfügt der 4K-TV über Bluetooth und WLAN sowie über LAN-, USB– und HDMI-Anschlüsse. Auch SAT- und Antennen-Anschlüsse sind vorhanden.

Die wichtigsten Daten im Überblick:

55 Zoll Display (139 Zentimeter)

4K Ultra HD Auflösung

60 Hz Bildwiederholrate

HLG, HDR10, Dolby Vision

Integrierter Triple Tuner

Bluetooth, WLAN, LAN-, USB-, HDMI-, SAT- und Antennen-Anschlüsse

Unterstützt alle gängigen Sprachassistenten

Preis-Check: Der 4K-Fernseher war noch nie so günstig wie jetzt

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Preis. Otto hat hier ordentlich den Rotstift angesetzt und streicht satte 46 Prozent vom UVP. Statt ursprünglich 529 Euro kostet er dadurch nur noch 284 Euro (zzgl. Versandkosten). Im Preisvergleich zeigt sich, dass derzeit kein Anbieter günstiger ist. Und generell war der 4K-TV auch noch nie so preiswert wie jetzt (siehe Preisverlauf). Ein neuer Tiefstpreis ist erreicht!

Das ist das Bild, das der Vergleich und er Preis-Kontext liefert. Allerdings ist ein Preis von deutlich unter 300 Euro für einen vollwertigen Fernseher mit 4K-Auflösung und 55 Zoll diagonaler Größe (139 Zentimeter) auch für sich gesehen schon eindrucksvoll gut.