Roku TV: Das ist der neueste Coup der Amazon-Konkurrenz

Hinter Roku TV verbirgt sich das eigene Betriebssystem für Smart-TVs. TV-Hersteller können Roku TV nutzen und es statt ihres eigenen Betriebssystems installieren. So geben sie zwar die eigene Software auf den Fernsehern auf, müssen sich aber nicht um die Pflege und ausreichend attraktive Apps kümmern. Das übernimmt Roku. Ab Oktober 2022 wird es im deutschen Markt Fernseher von Metz blue und TCL zwischen 32 Zoll und 65 Zoll in HD, 4K und 4K QLED geben, die mit Roku TV laufen und so vom Verkaufsstart weg als echte Streaming-TVs verfügbar sind. Aber auch lineares Fernsehen per Kabel, Satellit und Antenne unterstützen die Fernseher und Roku TV.

Oberfläche komplett individualisierbar

Der Homescreen ist komplett auf deine Bedürfnisse anpassbar. Du kannst deinen Lieblings-Hintergrund nutzen, kannst deine Lieblings-Streaming-Dienste oder sonstige Zuspieler wie Playstation oder Sky-Receiver nach Belieben sortierten und deinen Fernseher so persönlich machen. Roku hat den Tuner für den deutschen Markt angepasst und ermöglicht eine schnelle Verbindung zu Empfangsquellen in Form von Satellit, Kabel oder Antenne. Im Gespräch mit inside digital Sprach Roku von wenigen Sekunden, die das erstmalige Einlesen der verfügbaren Programme benötigt. Üblicherweise dauert ein Sendersuchlauf mehrere Minuten.

Mit einem Roku TV von Metz blue oder TCL hast du auch Zugriff auf den Roku Channel Store. Er beinhaltet nach Angaben von Roku tausende kostenlose und kostenpflichtige Streaming Channels. Suchst du einen bestimmten Film oder eine Serie, so nutzt die Roku-Suche alle Streaming-Dienste und zeigt dir an, bei welchem Dienst du den Film in welcher Auflösung und zu welchem Preis bekommst. So kannst du auf einen Blick sehen, welcher Streaming-Dienst für dich interessant sein könnte. Auch siehst du, wo du einen Film möglicherweise in UHD statt nur in HD streamen kannst – und zu welchem Preis.

Roku TV Mobile App mit Überarbeitung

Eine Besonderheit ist die kostenlose Roku Mobile App. Sie kann nicht nur als Alternative zur echten Infrarot-Fernbedienung als Fernsteuerung des TV genutzt werden. Mit ihr kannst du den Roku TV auch fernbedienen, aber auch eine Sprachsuche und Sprachsteuerung nutzen. Das Besondere: Mithilfe der App und einem an das Mobilgerät angeschlossenen Kopfhörer kannst du den TV-Ton auch über „Private Listening“ genießen, ohne beispielsweise Personen im gleichen Raum zu stören. Per Tastendruck in der App bekommst du den TV-Ton aufs Ohr, während sich der Fernseher stumm schaltet.

Für eine Integration ins Smart-Home sind die Roku TV Modelle mit verschiedenen Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Siri kompatibel. Um eigene Inhalte von einem Handy oder Tablet auf einen Roku TV zu übertragen, kannst du ebenfalls die Roku Mobile App nutzen oder deinen Bildschirm mit Airplay 2 oder Miracast spiegeln.

Die neuen Roku TV Modelle werden voraussichtlich ab Oktober 2022 bei Metz und TCL erhältlich sein. Roku ist zuversichtlich, künftig Roku TV auf weiteren Fernsehern anderer Marken anbieten zu können. Bei einem Wechsel zwischen zwei verschiedenen TV-Geräten kannst du alle gemachten Personalisierungen über deinen Nutzeraccount mitnehmen.