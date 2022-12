Nintendo Switch OLED mit Blau-Tarif – Top-Angebot zum Jahresende

Wenn du für Weihnachten oder danach noch Last-Minute-Geschenkideen brauchst, kannst du bei Blau aktuell gleich zwei deiner Liebsten glücklich machen. Neben einem guten Mobilfunkvertrag bekommst du im Tarif-Bundle nämlich eine Nintendo Switch OLED.

Blau Allnet XL: Der Tarif im Überblick

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Tarif selbst: Bei Blau Allnet XL erhältst du für 24 Monate 10 GB LTE Datenvolumen sowie eine Allnet Flat für Telefonie und SMS inklusive EU-Roaming zum Preis von monatlich 22,99 Euro. Der einmalige Anschlusspreis von eigentlich 29,99 Euro entfällt bei dem Angebot komplett, wodurch du nochmal sparst. Zusätzlich zahlst du für die Nintendo Switch OLED lediglich einen einmaligen Gerätepreis von 19 Euro.

Nintendo Switch OLED: Unterwegs und Zuhause zocken

Die Nintendo Switch OLED macht im Vergleich zur Konsolen-Konkurrenz von Sonys Playstation 5 und der Xbox Series X von Microsoft einiges anders: Denn mit der Switch bekommst du nicht nur eine tolle Konsole für zu Hause, dank des Handheld-Modus kann man auch unterwegs die aktuellen Spiele-Highlights genießen. Der 4310 mAh starke Akku sorgt für eine Laufzeit von 4,5 bis 9 Stunden, abhängig von dem Spiel, das du zockst. Damit solltest du aber auch bei längeren Bahnfahrten beispielsweise nicht auf deine Lieblingsspiele verzichten müssen.

Im Bundle bekommst du hier die Nintendo Switch in der neueren OLED-Variante. Diese bietet dir ein 7 Zoll OLED-Display, das auf eine Auflösung von 1280 x 720 Pixeln kommt und dadurch intensive Farben mit hohen Kontrasten verspricht. Mittels der mitgelieferten Docking-Station kannst du die Konsole aber auch jederzeit an deinen TV anschließen und gemütlich auf der Couch zocken. Der Wechsel zwischen den verschiedenen Modi erfolgt dabei nahtlos. Sollten die vorhandenen 64 GB Speicherplatz nicht ausreichen, kannst du dank des microSD-Kartenslots jederzeit nachrüsten.

Mario Kart, Zelda und vieles mehr: Die Nintendo Switch als Familienkonsole

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Nintendo Switch sind auch die exklusiven Games: Nirgendwo sonst kannst du die neuesten „Mario“-Spiele oder Highlights wie „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ genießen. Die Switch eignet sich dabei perfekt als Party- oder Familienkonsole, da die Klassiker wie „Mario Kart“ vor allem mit Freunden oder der Familie am meisten Spaß machen. Im Lieferumfang enthalten sind 2 Joy-Con-Controller, die je nach Spiel zumindest schon das Zocken zu zweit ermöglichen. Wenn du aber einen Videospiel-Abend mit deinen Liebsten planen solltest, könnte sich auch die Anschaffung weiterer Controller lohnen.