Die Black-Friday-Lüge: Wie viel Rabatt gibt’s wirklich?

Der US-amerikanische Schnäppchentag Black Friday ist mittlerweile auch in Europa weit verbreitet. Es gibt kaum einen Hersteller oder Händler, der nicht in der einen oder anderen Form an dem Rabatttag teilnimmt. Folglich ist auch nicht weiter verwunderlich, dass zahlreiche Käufer den Tag sehnlichst herbeisehnen, um einige besonders gute Schnäppchen abstauben zu können. Doch was viele nicht wissen: Ein Großteil der Angebote ist nur rudimentär und alles andere als besonders. Wirklich gute Deals sind dagegen recht selten.

Die Wahrheit hinter dem Black Friday

Das Preisvergleichsportal Idealo hat eine Studie zum Black Friday 2022 durchgeführt. Dabei stellten die Verantwortlichen fest, dass tatsächlich satte 63 Prozent der Produkte günstiger waren als im Vormonat (Oktober 2022). Jedoch hielt sich die Ersparnis in Grenzen. Im Schnitt ergab die Analyse einen Rabatt in Höhe von nur 6 Prozent. Wirkliche Schnäppchen waren hingegen Mangelware. Lediglich 10 Prozent der Angebote wiesen einen Preisnachlass jenseits der 20 Prozent auf. Das größte Sparpotenzial findet sich dabei in den Kategorien Lautsprecher (-15 Prozent), Fernseher (-14 Prozent) und Kinderwagen sowie Gaming-Headsets und Laufschuhe (jeweils -13 Prozent).

Unterm Strich zeigt die Untersuchung, im Rahmen derer rund 10.000 Produkte aus den 100 beliebtesten Kategorien analysiert wurden, dass die meisten Rabatte deutlich hinter den Erwartungen der Käufer und den großspurigen Ankündigungen der Händler zurückbleiben. Dennoch können Suchende mit etwas Glück und Recherche auch gute Deals am Black Friday abstauben.

Preisstudie der Preisvergleichsplattform Idealo zum Black Friday

Wichtig ist dabei, mit einer Prise Misstrauen an die angeblichen Schnäppchen heranzutreten. Zahlreiche Händler tricksen und vergleichen den aktuell rabattierten Preis etwa nicht mit dem markttypischen Preis, sondern mit der oftmals absolut veralteten und realitätsfernen unverbindlichen Preisempfehlung. Daher empfiehlt es sich, vor dem Kauf eine Preisvergleichsseite wie Idealo oder guenstiger.de zu konsultieren. Weitere Tricks der Händler im Zusammenhang mit dem Black Friday und sonstigen Rabattaktionen offenbart unser Ratgeber:

Jetzt weiterlesen Black Friday und Co.: So tricksen Händler bei Rabattaktionen