Auto-Alarm: Deshalb will 2023 fast niemand ein Auto kaufen

Das Auto, einst ein Statussymbol, wird zunehmend unwichtiger. Zwar besaßen 2022 rund 40 Millionen Deutsche ein Auto. Doch es werden von Jahr zu Jahr weniger. Auch wenn der ADAC 2022 fast 2,5 Millionen Neuzulassungen registriert hat: Das Interesse am Neuwagen geht weiter zurück. Insgesamt wurden in den ersten elf Monaten des Jahres 2,4 Prozent weniger Pkw neu zugelassen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Doch woran liegt das? Eine Studie offenbart nun, warum 2023 noch weniger Menschen ein Auto kaufen wollen.

Das Auto auf dem Abstellgleis

Zwar war jeder fünfte neu zugelassene PKW ein E-Auto. Doch das Interesse am Stromer schwindet. Nicht, weil viele das Elektroauto nicht wollen. Wie eine Umfrage zeigt, sind 15 Prozent von der Unsicherheit bei den Förderungen für E-Autos genervt. Weitere 13 Prozent sorgen sich um die Wertstabilität ihres Neuwagens. Doch das ist längst nicht alles. Denn aufgrund von Inflation und klammen Portemonnaies, wie etwa Sparkasse und ING bereits festgestellt haben, wollen 52 Prozent aller Befragten „lieber etwas sparsamer sein“. Weiteren 11 Prozent bereiten die langen Lieferzeiten Kopfschmerzen, weshalb sie sich 2023 gegen ein neues Auto entscheiden.

Am Ende sind es 56 Prozent der Befragten, die 2023 kein Auto kaufen wollen – weder ein neues noch ein gebrauchtes. Ein Viertel ist sich noch nicht sicher und nur 19 Prozent halten eine Kaufentscheidung für wahrscheinlich.

Warum Deutsche immer öfter auf den PKW verzichten

Es ist aber nicht nur das geringe Interesse am Neuwagen, das 2023 der Autoindustrie zusetzen wird. Hinzu kommen andere Dinge, die den PKW zunehmend unwichtiger werden lassen. So geben 53 Prozent der Befragten an, weniger mit dem Auto zu fahren und begründen dies mit den hohen Kraftstoffpreisen, Umweltschutz, dem Wunsch, mehr für die Gesundheit tun zu wollen und Arbeiten im Homeoffice. Durch steigende Strompreise und sinkende Förderprämien wird zudem auch das E-Auto unattraktiver.