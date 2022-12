E-Auto-Förderung: So viele Menschen profitierten – doch viele werden leer ausgehen

Nach Angaben des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) wurden zum Jahresende etwa 640.000 Fahrzeuge mit einem rein elektrischen Antrieb verkauft. Hierfür musste das Amt eine entsprechende Kaufprämie in Höhe von rund 3,2 Milliarden Euro auszahlen. Im Vorjahr waren es noch 3,1 Milliarden Euro. 2020 waren die Zahlen halb so hoch, dementsprechenden zahlten die Bafa 2020 Fördermittel in Höhe von rund 652 Millionen Euro aus. 2021 lagen die Verkaufszahlen bei 625.260 vollelektrischen Fahrzeugen und somit ist 2022 das Jahr mit den meisten verkauften E-Autos.

E-Autos: Sinkende Verkaufszahlen?

Doch diese Summen werden künftig nicht mehr erreicht, denn nach dem Jahreswechsel ändern sich die Förderrichtlinien und zusätzlich sinkt der Umweltbonus. Dieser gilt dann nur noch für reine Elektro- und Brennstoffzellenautos. Bislang haben Plug-in-Hybride auch eine Förderungsberechtigung erhalten, solang sie eine elektrische Mindestreichweite von 40 Kilometer haben. Weitere Änderungen sind bereits für die kommenden Jahre geplant, darunter auch die Berechtigung für Antragsteller und den maximalen Nettopreis.

In Deutschland wurde die Kaufprämie 2016 eingeführt. Das Ziel war es, die Elektromobilität voranzutreiben. Seitdem bewilligte die Bafa ungefähr 1,5 Millionen Anträge und zahlte Fördermittel von mehr als 7,1 Milliarden Euro aus. Künftig sind die Fördermittel begrenzt und für das Jahr 2023 2,5 Milliarden Euro eingeplant. Im September 2023 sind nur noch Privatpersonen zum Förderantrag berechtigt. Firmen, Verbände und Gewerbetreibende verlieren ihre Berechtigung.

Experten befürchten eine schwache Umsetzung

„Die Zukunft auf der Straße ist elektrisch. Denn beim Verkehr lieg ein größer Hebel für mehr Klimaschutz und mehr Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffe. Wir setzen die erfolgreiche E-Mobilitätssoffensive auch im kommenden Jahr fort und unterstützen der Umstieg auf emissionsfreie Autos. So investieren wir in eine saubere und klimafreundliche Zukunft“, erklärte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Jedoch befürchten Experten, dass die Zahl der Neuzulassungen von E-Autos durch steigende Strompreise zurückgehen.