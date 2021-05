Die erste Wahl-Woche unserer großen Leserwahl ist bereits vorüber – und zahlreiche Teilnehmer haben für die besten Produkte aus der Kategorie Entertainment abgestimmt. Die Sieger geben wir am Ende der gesamten Leserwahl bekannt.

Heute startet die zweite Wahl-Woche in der Kategorie Handy. Und jetzt bist du wieder an der Reihe: Wähle bis zum 23. Mai die besten Produkte, Dienste und Anbieter aus dem Bereich Handy. Mit deiner Teilnahme sammelst du ein Gewinn-Los – und hast die Chance auf hochwertige Preise in Höhe von über 4.500 Euro. Was du genau gewinnen kannst, siehst du hier.

2. Wahl-Woche Handy: Darüber kannst du diese Woche abstimmen

Welches Handy hat den besten Wahlkampf betrieben? Nominiert sind in der Kategorie „Bestes Smartphone“ unter anderem das Samsung Galaxy A52, die iPhone 12 Serie sowie die Xiaomi Mi 11 Serie. Außerdem kämpfen um den heiß begehrten Titel zum besten Mobilfunk-Anbieter diese Woche die Deutsche Telekom, Vodafone, O2 und weitere Anbieter. Bietet die Telekom womöglich auch den besten Handy-Tarif mit MagentaMobil oder Vodafone mit CallYa Digital? Oder ist vielleicht doch fraenk der aussichtsreichste Kandidat? Du hast es in der Hand und entscheidest mit, welcher Tarif am Ende der Leserwahl unser Siegel ziert.

Diese Woche entscheidest du in unserer Leserwahl außerdem über die besten Mobilfunk-Dienste und -Optionen. Wer hat dich mit seiner Wahlrede am meisten begeistert und soll deiner Meinung nach die Kategorie „Beste Mobilfunk-Option“ gewinnen? Sind es die Jahrespakete von Aldi Talk, bei denen du mit nur einem Jahresbetrag 365 Tage telefonieren und surfen kannst? Oder ist es vielleicht die mobilcom-debitel Netflix-Kombi, bei der du deinen Mobilfunk- mit deinem Netflix-Tarif kombinieren kannst – und dadurch jeden Monat Geld sparst. Wir sind gespannt auf das Ergebnis!

Superwahljahr 2021: Bis zu vier Lose sammeln und Gewinn-Chance erhöhen

Ein Tipp zur Erinnerung: Dieses Jahr ist Superwahljahr – Deshalb kannst du bis zu vier Mal an unserer virtuellen Wahlurne abstimmen. Nimm an jeder unserer vier Wahl-Wochen teil und erhöhe dadurch deine Chance auf einen der hochwertigen Technik-Preise. Denn mit jeder teilgenommenen Wahl-Woche sammelst du ein Gewinn-Los und kannst mit ein bisschen Glück am Ende ordentlich abstauben. Wir wünschen dir viel Spaß und Glück bei der Wahl!

Unsere vier Leserwahl -Wochen im Überblick: