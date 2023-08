Die Fußball Bundesliga bei DAZN: Das bietet dir der Streaming-Dienst in diesem Jahr

Am 18. August rollt der Ball endlich wieder: Die Fußball Bundesliga Saison 2023/24 geht los! Den Auftakt geben dabei der FC Bayern München und SV Werder Bremen um 20:30 Uhr. Diese und viele weitere Partien der bevorstehenden Saison kannst du auch in diesem Jahr wieder bei DAZN verfolgen. Welche Begegnungen der Streaming-Dienst dabei genau überträgt und was der Spaß kostet, erfährst du in diesem Artikel.

103 exklusive Spiele: Die Bundesliga bei DAZN

Wer wirklich alle Begegnungen der Fußball Bundesliga Saison 2023/24 live miterleben möchte, benötigt auch in diesem Jahr leider wieder mehrere Abos. Doch DAZN bietet dir trotzdem ein tolles Gesamtpaket in Sachen Fußball-Übertragungen. Allen voran kannst du hier die Freitags- und Sonntagsspiele exklusiv live streamen. Insgesamt überträgt DAZN diese Saison satte 106 Partien und bietet dir so zahlreiche Top-Spiele wie etwa das Derby zwischen 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach am 22. Oktober.

In Kombination mit der Highlight-Show verpasst du dann wirklich gar nichts vom Bundesliga-Spieltag. Denn die besten Szenen sowie selbstverständlich auch alle Tore der Samstags-Begegnungen bekommst du kurz nach Abpfiff in der coolen Highlight-Show von DAZN zusammengefasst. Hierbei handelt es sich um eine lineare Sendung mit fester Sendezeit um 17:30 Uhr, die jedoch stündlich in Dauerschleife wiederholt wird. Um 20:30 Uhr wird die Show dann noch um die Zusammenfassung des Topspiels am Samstagabend erweitert. Alternativ kannst du aber natürlich auch bis Sonntagmorgen warten und die Zusammenfassung gemütlich zum Frühstück genießen. Ab 0:00 Uhr gibt es die Highlight-Show nämlich ebenfalls auf Abruf für alle DAZN-Abonnenten. Neben der 1. Bundesliga gibt es übrigens auch Highlight-Clips zum deutschen Unterhaus 60 Minuten nach Abpfiff on demand bei DAZN.

Noch mehr Fußball mit der UEFA Champions League

Neben der spannenden Bundesliga Saison blicken zahlreiche Fußball-Fans aber selbstverständlich ebenso bereits mit Vorfreude auf die packenden Top-Spiele in der UEFA Champions League. Aus Deutschland treten in diesem Jahr neben dem Meister FC Bayern München noch Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin in der Königsklasse an. Im Duell mit internationalen Spitzenteams kämpfen die deutschen Vereine dabei um den begehrten Henkelpott. Die Champions League wird zum Großteil von DAZN übertragen: 121 von 137 Spielen laufen live und exklusiv bei dem Streaming-Dienst, inklusive cooler Konferenz-Übertragungen. Die verbleibenden 16 Spiele werden ausschließlich bei Amazon Prime Video übertragen. Hierbei handelt es sich stets um ein Match am Dienstag, welches bei DAZN dann auch nicht in der Konferenz zu sehen ist.

So viel kostet das DAZN-Abo

Wenn du die Fußball Bundesliga und die Champions League bei DAZN genießen möchtest, brauchst du das sogenannte DAZN Unlimited Abo. Dieses beinhaltet darüber hinaus auch noch weitere Fußball-Ligen wie LaLiga und die Serie A sowie andere Sportarten rund um die US-Highlights NBA, NFL und UFC.

Sparpotenzial gibt es, sobald du dich für 12 Monate am Stück bindest. Dann kostet dich das DAZN Unlimited Abo nämlich monatlich nur 29,99 Euro. Gestreamt wird darüber hinaus auf maximal sechs Geräten, mit zwei parallelen Streams. Wer hingegen monatlich kündigen können möchte, muss 44,99 Euro im Monat zahlen. Außerdem stehen dir dann nur drei Geräte mit maximal einem Stream zur Verfügung.

Gratis TV-Streaming on top? Dieser Bundle-Deal lohnt sich!

Wenn du gleichzeitig auch in den Genuss von TV-Streaming kommen möchtest, haben wir zusätzlich noch einen spannenden Deal für dich. Denn: Hier gibt’s das umfangreiche Angebot von waipu.tv komplett umsonst on top! Das Perfect Plus mit DAZN Unlimited-Jahrespaket beinhaltet alle Vorteile von waipu.tv und von DAZN Unlimited für insgesamt ebenfalls 29,99 Euro pro Monat.

Der Streaming-Dienst liefert dir über 200 TV-Programme in HD-Qualität – inklusive der privaten Sender. Ausgewählte Pay-TV-Programme wie Sport1+ und SYFY sind obendrein ebenso Teil des Angebots wie die sogenannte waiputhek mit über 30.000 Filmen und Serien auf Abruf. Da du hierbei die ersten 12 Monate keinerlei Aufpreis im Vergleich zum einzelnen DAZN-Abo zahlst, lohnt sich dieses Kombipaket wirklich für so ziemlich jeden.

→ waipu.tv Perfect Plus mit DAZN Unlimited-Jahrespaket für monatlich 29,99 Euro