Der nächste Harry Potter? Amazon schnappt sich Bestseller-Adaption

Bereits in der Vergangenheit versuchten Filmstudios den Erfolg von „Harry Potter“ mit der Adaption von anderen Buchreihen zu wiederholen. Vieles spricht jedoch dafür, dass diese neue Bestseller-Adaption tatsächlich zum nächsten „Harry Potter“ werden könnte. Denn die Geschichte rund um „Charlie Bone“ weist viele Ähnlichkeiten zum Erfolgsrezept von „Harry Potter“ auf. Die ersten Dreharbeiten zum Projekt haben bereits begonnen.

Der nächste „Harry Potter“? „Charlie Bone“ setzt auf ähnliches Erfolgsrezept

Das grundlegende Konzept von jungen Menschen, die verborgene Kräfte entdecken und daraufhin eine besondere Schule besuchen, vereinten bereits zahlreiche Filme wie „Percy Jackson“, „The School of Good and Evil“, oder „The Fourth Wing“. Doch nicht alle von ihnen weisen so viel der Mischung des „Harry Potter“-Erfolgsrezept auf, wie „Charlie Bone.“ Unliebsame Verwandte, ein nicht vorhandener Elternteil sowie ein Internat in Großbritannien, das einem Schloss ähnlich ist? Das sind nur einige der Gemeinsamkeiten, die die „Charlie Bone“-Reihe mit „Harry Potter“ verbindet. Die Fantasy-Welt der Autorin Jenny Nimmo begeistert Leser bereits seit 2002. Dabei war die Beliebtheit der Buchreihe so groß, dass statt der ursprünglich geplanten fünf Bände letztlich acht Bände erschienen. Dabei haben „Charlie Bone“ und die Fantasy-Welt, in der die Geschichte spielt, genügend Neuheiten zu bieten.

Während es für die Umsetzung der neuen „Harry Potter“-Serie durch Warner Bros. noch kein konkretes Datum gibt, scheint die Entwicklung der „Charlie Bone“-Serie bereits viel weiter fortgeschritten. Laut Deadline ist bereits eine komplette Besetzung gefunden und die Dreharbeiten haben begonnen. Eine amüsante Verbindung lässt sich auch in der Besetzung zu „Harry Potter“ finden. Spielte in den Filmen Schauspieler Ralph Fiennes (Lord Voldemort) mit, so darf „Charlie Bone“ dessen Bruder Joseph Fiennes an Bord begrüßen. Die Rolle des Charlie Bone übernimmt der Newcomer Cory McClane, Joseph Fiennes tritt in der Rolle des Schulleiters Dr. Bloor auf. Ebenso in der Besetzung vertreten sind Carmen Ejogo, Orlando Norman, Emma Sidi, Giulia Be, Lewis Brophy, Fisayo Akinade, Beth Alsbury sowie Olivia-Mai Barrett.

Wann genau die Serie erscheinen soll, ist bislang nicht bekannt. Bisher hat Amazon für Prime Video lediglich einen Pilotfilm bestellt, um das Serienformat ausgiebig zu testen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass bei positiven Reaktionen auf den Pilotfilm die Serie nicht sofort nach Start wieder abgesetzt wird. Allerdings könnte auch eine Streichung des Projektes drohen, wenn diese nicht den gewünschten Erfolg erzielt. Da für „Charlie Bone“ jedoch bereits eine umfangreiche Besetzung zusammengestellt wurde, stehen die Chancen gut, dass die Serie auch tatsächlich für Prime Video erscheinen wird.

Darum geht es in„Charlie Bone“

Ähnlich wie die berühmte Potter-Saga beginnt auch Charlie Bones Geschichte damit, dass er als normaler Junge in einer Vorstadt lebt. Charlies Vater ist dabei bereits seit dessen jüngster Kindheit verschwunden. Eines Tages entdeckt der Junge, dass er über eine besondere Fähigkeit verfügt. Er kann die Gespräche von Personen auf Fotos und Gemälden hören. Nachdem seine Mutter von dieser Begabung erfährt, beichten sie und seine Großmütter ihm, dass solche außergewöhnlichen Fähigkeiten keine Seltenheit in ihrer Familie sind.

Nachdem die Befürchtung der Familie, Charlie sei „normal“ widerlegt wurde, wird der Junge auf die Bloor-Akademie unter Leitung von Dr. Bloor geschickt. An dieser besonderen Schule lernen Kinder mit ihren außergewöhnlichen Begabungen in allen Bereichen umzugehen. Nicht nur magische, wie bei Charlie Bone, sondern ebenfalls in wissenschaftlichen und künstlerischen Bereichen. In der Schule angekommen, findet Charlie Freunde in Olivia und Fidelio. Mit ihnen gemeinsam muss er sich einigen Geheimnissen dieser neu entdeckten Welt stellen.