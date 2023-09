Percy Jackson and The Olympians: Jetzt steht das Startdatum der Fantasy-Saga fest

Seit Anfang 2022 steht fest: Disney+ hat sich eine Fantasy-Reihe gesichert, die viel Potenzial birgt. Die Rede ist von „Percy Jackson“, dessen Verfilmungen nach dem zweiten Teil eingestellt wurden. Die Serie will nun alles anders machen und hat dafür nicht nur einen neuen Cast an Bord, sondern auch einen prominenten Gast. Zehn Jahre nach dem großen Flop „Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen“ gibt es jetzt außerdem den ersten Trailer zur Serie, der das Startdatum der Serie verrät.

Percy Jackson and The Olympians: Erster Trailer verrät Details

Konnte Logan Lerman vor 13 Jahren als Percy Jackson im gleichnamigen Film überzeugen, steht die Hauptrolle in der neuen Disney+-Serie Walker Scobell zu. In „Percy Jackson and The Olympians“ muss sich Halbgott Percy mit dem Vorwurf auseinandersetzen, den Herrscherblitz von Zeus (Lance Reddick) gestohlen zu haben. Das lässt er nicht auf sich sitzen und stürzt sich mit seinen Freunden Grover (Aryan Simhadri) und Annabeth (Leah Sava Jeffries) ins Abenteuer, um den Blitz zu finden.

In Ansätzen zeigt genau das auch der Trailer, den Disney+ nun veröffentlicht. Griechische Mythologie und ein 12-jähriger, der mit seinen neu entdeckten Fähigkeiten erst einmal lernen muss, umzugehen. Anders als vorherige Trailer zeigt der nun aktuelle nun auch mythische Kreaturen und die Welt, in denen sie sich bewegen.

Wann startet die Fantasy-Serie?

Mit dem Trailer liefert das Mickey Maus-Haus zeitgleich auch einen Starttermin für die Serie. So bringt man „Percy Jackson and The Olympians“ kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember 2023, auf den Markt. Insgesamt umfasst die Serie acht Episoden, von denen zwei Folgen direkt am Starttermin erscheinen. Alle weiteren erscheinen im Wochentakt.

Neben Scobell, Simhadri und Jeffries wirken auch Jason Mantzoukas („Dionysos“ alias „Mr. D“), Lance Reddick als Zeus, Lin-Manuel Miranda („Hermes“) und Toby Stephens als Poseidon mit. Die Serie basiert auf den ersten, gleichnamigen Buch von Rick Riordan, der auch am Drehbuch mitwirkte. An der Produktion sind zudem Joe Steinberg („Black Sails“) und James Robin („The Mysterious Benedict Society“) beteiligt.