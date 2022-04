Percy Jackson and the Olympians: Disney holt diesen gefeierten Star an Bord

Disney hat sich die Verfilmungsrechte eines Buchs geschnappt, die das Potenzial zum Megaerfolg haben. Manche Medien sprechen von einer Reihe, die ähnlich viel Anklang finden könnte wie „Harry Potter“. Die Rede ist von „Percy Jackson“, was ebenfalls Fantasy-Fans abholt. Nach der Ankündigung der Serie steht jetzt die Besetzung der Titelrolle fest, die keineswegs unbekannt ist.

Percy Jackson and the Olympians: Dieser Star verkörpert den jungen Halbgott

Als vor rund 12 Jahren der erste Teil der Buchverfilmung „Percy Jackson – Diebe im Olymp“ ins Kino kam, sah man noch Logan Lerman als Percy und Brandon T. Jackson als Grover in den Hauptrollen. Doch dass die Schauspieler nicht mehr Teil der Disney-Serie sein werden, stand schnell fest. Stattdessen fand das Maushaus nun einen anderen Jungschauspieler, der jüngst in dem Film „The Adam Project“ von Ryan Reynolds zu sehen war.

Laut einem Bericht des Branchenmagazins The Hollywood Reporter konnte Disney+ Walker Scobell für die Rolle des Percy Jackson gewinnen. Der 13-Jährige spielte in „The Adam Project“ die junge Version von Ryan Reynolds. Aktuell steht er außerdem für den Film „Secret Headquarters“ vor der Kamera.

Darum geht es in der Götter-Geschichte

Die Serie „Percy Jackson and the Olympians“ befasst sich mit dem ersten Band des gleichnamigen Buches und erzählt die Geschichte des zwölfjährigen Percy (Walker Scobell), der als normaler Junge in New York aufwächst. Eines Tages widerfahren ihm jedoch merkwürdige Sachen: Er findet nicht nur heraus, dass sein bester Freund Grover eigentlich ein Satyr und kein Mensch ist und deswegen an Krücken geht. Beim Besuch in einem griechisch-römischen Museum muss er außerdem feststellen, dass er fließend Altgriechisch sprechen kann – und ein Halbgott ist. Nicht nur irgendein Halbgott, sondern der Sohn des mächtigen Gottes des Meeres, Poseidon. Doch damit fangen Percys Probleme erst richtig an.

Wann kommt die Fantasy-Serie auf den Markt?

Nach jetzigem Kenntnisstand ist Scobell der erste offiziell gecastete Schauspieler der Serie. Die übrige Besetzung ist noch unbekannt und das Projekt steht derzeit noch am Anfang. Möglicher Erscheinungstermin dürfte 2023 exklusiv bei Disney+ sein.

Neben Percy Jackson-Autor Rick Riordan sollen auch Joe Steinberg („Black Sails“) als Autor und James Bobin („The Mysterious Benedict Society“) als Regisseur mit an der Produktion beteiligt sein. Ob auf „Percy Jackson and the Olympians“ weitere Staffeln folgen, hängt letztlich wohl vom Erfolg der Serie ab. Genügend Material gibt es allerdings: Riordan schrieb insgesamt fünf Bücher rund um Percy Jackson.