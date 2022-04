Brandneue Marvel-Serie startet bei Disney+: Alles, was du jetzt wissen musst

Disney baut das Marvel-Universum stetig mehr aus – und das nicht nur rund um die bekanntesten Figuren wie Thor, Iron Man und den Hulk. Denn neben den Filmen wie jüngst „Deadpool 2″ finden auch immer mehr Serien ihren Weg zu Disney+. Nach „Loki“ und„Hawkeye“ wirft nun eine weitere Serie ihre Schatten voraus. Und diese kommt direkt aus den Urzeiten der Marvel-Comics. Denn es handelt sich um „Moon Knight“.

Start und Hintergrund

Wie der Titel schon verrät, wird der Marvel-Antiheld Moon Knight von der Stärke des Mondes beeinflusst. Durch den ägyptischen Mondgott Khonshu erlangte er seine übermenschlichen Kräfte und die Fähigkeit, mit sämtlichen Waffen umzugehen. Neben Oscar Isaac, bekannt aus „Star Wars“, sind auch Ethan Hawke („Der Club der toten Dichter“) als Bösewicht Arthur Harrow und Gaspard Ulliel („Mathilde – Eine große Liebe“) als Anton Mogart alias Midnight Man mit dabei.

Der Serienstart samt Premiere findet am 30. März statt, sodass du die Serie ab sofort exklusiv bei Disney+ ohne Aufpreis streamen kannst. Bist du noch kein Kunde bei der Streaming-Plattform, musst du dich gleich für ein Abo entscheiden. Denn eine Probezeit gibt es nicht. Disney+ kostet im Monat 8,99 Euro oder rund 90 Euro im Jahr. Weitere Informationen dazu findest du in unserer Übersicht zu Disney+.

Darum geht es in „Moon Knight“

Die Serie zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass der titelgebende Held außerhalb der Comic-Welt vergleichsweise unbekannt ist. Er ist außerdem ein Antiheld, den eine eher düstere und surreale Aura umgibt. „Moon Knight“ erzählt die Geschichte von Steven Grant (Oscar Isaac), der zwar als sanftmütiger Mensch beschrieben, von den Menschen in seinem Umfeld aber schlecht behandelt wird. Doch damit nicht genug: Ihn plagen Blackouts und Bilder von Ereignissen, die er nicht erlebt hat. Doch was hat es damit auf sich – sind es Träume oder doch Erinnerungen? Schon bald findet Steven heraus, dass er in seinem Körper nicht allein wohnt. Aufgrund einer dissoziativen Identitätsstörung teilt er sich seinen Körper mit dem Söldner Marc Spector alias Moon Knight.

Mit diesem Fund ist es mit Stevens ruhigem Leben vorbei: Denn Marcs und entsprechend Stevens Feinde sind auf dem Vormarsch. Die kommen geradewegs aus der ägyptischen Götterwelt und ziehen Steven wie Marc in ein tödliches Geheimnis.

