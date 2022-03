Neustart bei Disney+: Diesen Marvel-Superheldenfilm solltest du nicht verpassen

Während Netflix nun „Wonder Woman“ im Gepäck hat, wagt auch Disney+ sich abermals in die Untiefen des Marvel-Universums vor. Jüngst knöpfte der Streaming-Dienst nicht nur Netflix sämtliche Marvel-Serien ab, sondern schnappt sich jetzt auch den Superheldenfilm mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle.

Dieser MCU-Film startet bei Disney+

Derzeit sind die Arbeiten zum dritten Teil von „Deadpool“ in vollem Gange, neben Ryan Reynolds steht nun auch Shawn Levy („The Adam Project“) als Regisseur für den Film fest, wie das Magazin The Hollywood Reporter berichtet. „Deadpool 3“ soll darüber hinaus im Vergleich merklich brutaler werden als seine Vorgänger. Stichwort Vorgänger: Heute findet „Deadpool 2“ seinen Weg ins Portfolio von Disney+.

Die Comic-Verfilmung aus dem Jahr 2018 kannst du ab sofort bei Disney+ streamen. Einen Aufpreis musst du nicht zahlen, der Marvel-Film ist im herkömmlichen Abo enthalten. Eine Probezeit bietet der Streaming-Dienst nicht, sondern schlägt zugleich mit 8,99 Euro pro Monat zu Buche.

Wer die Anfänge der Geschichte von Deadpool Revue passieren lassen will, wird von Disney+ ebenfalls abgeholt. „Deadpool“ (2016) ist bereits in den Untiefen des Dienstes zu finden.

Darum geht es in „Deadpool 2“

Zwei Jahre sind vergangen, seitdem Wade Wilson (Ryan Reynolds) entstellt wurde. Mittlerweile arbeitet Wade alias Deadpool als internationaler Auftragsmörder. Seine Opfer: Kriminelle. Als Deadpool nach einem gescheiterten Anschlag auf den Anführer eines Drogenkartells, kehrt er in seine Heimatstadt zurück, um dort den Jahrestag mit seiner Freundin Vanessa (Morena Baccarin) zu feiern. Doch es kommt alles anders, als geplant: Der Kopf des Drogenkartells sucht Deadpool auf und erschießt Vanessa.

Für den Superhelden bricht eine Welt zusammen. Nachdem er den Drogenboss getötet hat, versucht er sich selbst umzubringen. Doch als er sich und sein Haus in die Luft sprengt, gibt ihm eine Vision von Vanessa zu verstehen, dass sein Herz noch nicht am richtigen Fleck sei. Bevor Deadpool die tiefere Bedeutung dessen verstehen kann, spürt Colossus (Stefan Kapičić) auf und nimmt den nunmehr zerfetzten Wade mit zur X-Men-Basis, um ihn für die X-Men zu rekrutieren. Und damit fangen die Probleme und Abenteuer für Deadpool erst an.