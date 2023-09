Bester Film aller Zeiten landet gratis im Abo bei Netflix

„Die Verurteilten“ hält bereits seit 2008 den unangefochtenen Rekord auf der Plattform IMDb (Internet Movie Database). 2,7 Millionen Zuschauer wählten ihn mit einer Wertung von 9,3 von 10 zum besten Film aller Zeiten. Dieses Schmuckstück hat sich Streaming-Gigant Netflix jetzt gesichert. Wolltest du schon immer herausfinden, was der beste Film zu bieten hat, kannst du ihn dir jetzt kostenlos ansehen. Was viele Fans des Filmes dabei bisher nicht wussten: Er basiert ursprünglich auf einer Kurzgeschichte des Horror-Experten Stephen King.

„Die Verurteilten“ – bester Film aller Zeiten basiert auf Stephen Kings Kurzgeschichte

Als „Die Verurteilten“ im Jahr 1994 als Spielfilm erschien, war der Erfolg des Filmes keineswegs so einschneidend, wie man erwarten dürfte. Damals erzielte er nicht einmal 30 Millionen US-Dollar Einnahmen in den Kinosälen. Das alles änderte sich jedoch über die Jahre hinweg, sodass der Film in den Heimkinos stetig mehr Herzen von Menschen zu begeistern wusste. Die Handlung des Filmes basiert auf einer Kurzgeschichte aus der Feder von Stephen King. Das Grauen, für das Kings Werke bekannt sind, findet sich auch in „Die Verurteilten“, wenn man einen genauen Blick auf die Handlungsstränge wirft. Es spiegelt sich jedoch weniger in Form eines finsteren Geschöpfes oder einer unbekannten Macht, die die Menschen Angst und Fürchten lehrt. Sondern entsteht innerhalb der Mauern des Gefängnisses von Shawshank, durch die Schicksale der dort inhaftierten Menschen.

Willkür und Schrecken halten Shawshanks Insassen in Atem

Im Fokus der Geschichte steht der zu Unrecht verurteilte Andy Dufresne mit seinen Mitgefangenen. Als Vize-Präsident einer Bank wird Andy Dufresne plötzlich des Doppelmordes vor Gericht angeklagt. Obwohl er im Prozess seine Unschuld beteuert, verurteilt man ihn zu zweimal lebenslänglich. Diese Gefängnisstrafe soll er im Shawshank-Gefängnis in Maine absetzen. Die Strafvollzugsanstalt leitet dabei der sadistische Direktor Norton (Bob Gunton). Gemeinsam mit seinen gewaltbereiten Wärtern, zu denen Captain Hadley (Clancy Brown) zählt, hält er Shawshank in einem eisernen Griff. Nortons Wort ist in Shawshank Gesetz – und wird auf Kosten der Häftlinge durchgesetzt.

Der Film steckt voller Mitgefühl und Menschlichkeit, die so manchen Zuschauer schon zu Tränen rührten – ganz anders, als man von einem „Gefängnis-Film“ vielleicht erwarten würde. „Die Verurteilten“ warteten auch mit bekannten Schauspielern auf, wie Tim Robbins als Andy Dufresne sowie Morgan Freeman in der Rolle des „Red“. Wer bisher keine Gelegenheit hatte, sich dieses Meisterwerk der Filmgeschichte anzusehen, bekommt nun die perfekte Chance geboten. Der Film findet sich zurzeit im Angebot von Netflix, sodass du ihn bequem streamen kannst.

Wer sich einen ersten Eindruck verschaffen will, worauf er sich in „Die Verurteilten“ einlässt, findet hier den deutschen Trailer des Filmes: