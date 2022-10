Geballte Action mit Morgan Freeman: Diesen Film schaust du jetzt gratis

Im Fernsehen laufen ohnehin keine lohnenswerten Filme mehr, sagst du? Dann wirst du an diesem Wochenende eines Besseren belehrt. Denn im Free TV wird es nicht nur actionreich, sondern auch ein Treffen der Hollywood-Prominenz. Morgan Freeman ist nur ein Name, der in dem Actionfilm von Babak Najafi zu sehen ist.

Polit-Action mit Morgan Freeman und Gerard Butler

Die Meinungen zu „London Has Fallen“ gehen in den Kritiken weitestgehend auseinander: Gibt es auf der Filmplattform Rotten Tomatoes nur 28 Prozent positive Kritiken, verdient sich der Actionstreifen bei Amazon 4,5 Sterne und gehört damit zu den beliebteren Inhalten beim Streaming-Dienst. Was ist nun richtig? Zeit, dir ein eigenes Urteil zu bilden.

Denn in „London Has Fallen“ sehen sich die britische Bevölkerung und Staatsoberhäupter mit dem plötzlichen Tod des Premierministers konfrontiert. Dessen Tod gibt Rätsel auf, das jedoch von der Beerdigung überschattet wird. Auch US-Präsident Benjamin Asher (Aaron Eckhart) erweist dem britischen Premiere gemeinsam mit seinem Leibwächter und Secret-Agent Mike Banning (Gerard Butler) die letzte Ehre.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Doch die Staatstrauer hält nicht lange an: Terroristen nutzen die internationale Zusammenkunft, um London und die westliche Welt ins Chaos zu stürzen. US-Vizepräsident Allan Trumbull (Morgan Freeman) will kurzerhand mit den Terroristen verhandeln – es geht um die Sicherheit der Welt.

„London Has Fallen“ kostenlos im Heimkino

Den Actionfilm „London Has Fallen“ kannst du ganz einfach ohne Zusatzkosten in deinem Heimkino ansehen. Ausgestrahlt wird er heute, am 7. Oktober auf RTL II. Pünktlich zur Primetime um 20:15 Uhr fängt er an.

Willst du auf nervige Werbepausen verzichten, findest du den Actionstreifen brandneu auch bei Amazon Prime Video. Alternativ steht er auch bei Netflix bereit. Da „London Has Fallen“ Teil einer Trilogie ist, geht ihm Teil 1 „Olympus Has Fallen“ voraus; mit „Angel Has Fallen“ folgte außerdem ein dritter Teil. Während auch Teil 1 kostenlos im Abo von Amazon Prime Video enthalten ist, kannst du dir Teil 3 derzeit nur ausleihen.