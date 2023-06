Ab sofort nur bei Netflix: Starker Hollywood-Blockbuster mit Chris Hemsworth

Vor etwa drei Jahren hat Netflix den ersten Teil von Tyler Rake: Extraction veröffentlicht. Schnell gehörte er zu den erfolgreichsten Filmen des US-amerikanischen Streaming-Anbieters. Dieser Erfolg soll jetzt fortgesetzt werden und somit erweitert Netflix sein Streaming-Angebot mit einem zweiten Film. Seit heute kannst du Tyler Rake dabei zuschauen, wie er gegen eine Horde von Gegnern kämpft.

Tyler Rake: Extraction 2: Darum geht es in dem Action-Film

Tyler Rake, gespielt von Chris Hemsworth, wird im Laufe einer Rettungsmission auf einer Brücke so stark verletzt, dass er sogar in Wasser stürzt. Bisher war es unklar, ob der Söldner überlebt hat. Doch dann hat Netflix auf dem Tudum-Fan-Festival eine Antwort geliefert und zeigte der ersten Trailer zu ihrem neuen Action-Blockbuster „Tyler Rake: Extraction 2“. Von dort an war es klar, dass das Abenteuer weitergeht.

In der Fortsetzung begibt sich der Söldner wieder auf eine gefährliche Mission. Rake muss die Familie eines georgischen Gangsters aus einem Gefängnis befreien und in Sicherheit bringen. Doch auch dieser Auftrag wird kein Katzensprung für ihn sein, da der Elite-Kämpfer schnell an seine körperliche und geistige Grenze gebracht wird. Der Filmemacher Sam Hargrave verriet dem Online-Magazin Entertainment Weekly, dass der Film „größer, fieser, tödlicher und gefährlicher als alles, was Rake bislang durchgemacht hat“.

Hier kannst du dir den Trailer zu Tyler Rake: Extraction 2 anschauen:

Wo kannst du den Film schauen?

Bereits im Trailer sind viele Ähnlichkeiten mit den Keanu-Reeves-Krachern „John Wick“ zu erkennen. Falls du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, kannst du ihn ebenfalls auf Netflix streamen. Ab dem heutigen Tag, dem 16. Juni 2023 kannst du dir auch den neuen Teil von Tyler Rake: Extraction auf Netflix anschauen.