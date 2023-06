Netflix-Trick funktioniert – Plötzlich abonnieren Tausende den Streaming-Dienst

Dem Marktforschungsunternehmen Antenna zufolge hat Netflix zwei Tage nach der Einführung der Unterkonten viele neue Mitglieder dazugewonnen. Genauer gesagt wurden rund 100.000 neue Netflix-Abos abgeschlossen. Doch für den Streamingdienst gibt es auch schlechte Nachrichten. In den ersten beiden Tage soll es auch Kündigungen gegeben haben. Hier soll die Zahl aber deutlich geringer sein, so Antenna.

Netflix Unterkonten Einführung – Ob das gut geht?

Seit den Einführungen der Regelungen, um gegen Konto-Sharing vorzugehen, haben in Spanien laut Marktforschern etwa eine Million Mitglieder ihr Abo bei Netflix gekündigt. In der EU war Spanien das erste Land, in dem der Streamingdienst die Unterkonten getestet hat. Hierzulande strengt sich Netflix an, um seine jetzigen Abonnenten nicht zu verlieren. Sie versichern ihren Kunden sogar, dass sie nicht gekündigt werden.

In einem Schreiben erklärte der Konzern das Prinzip seiner Maßnahmen: „Wir haben eine durchdachte Variante gefunden, um das Teilen des Accounts zu monetarisieren, und wir werden beginnen, sie Anfang 2023 weiter auszurollen.“ Sie fügten hinzu: „Wir werden den Mitnutzern die Möglichkeit des Profiltransfers zu einem eigenen Account bieten, sowie den Inhabern die Möglichkeit, ihre Geräte einfacher zu verwalten und Unteraccounts zu erstellen, falls sie für Familie und Freunde zahlen wollen.“ Wie die Abonnenten auf die Maßnahmen von Netflix reagieren, sollen die Zahlen von Antenna preisgeben. Bis jetzt kann niemand sagen, wie sich das Vorgehen gegen Account-Sharing langfristig entwickeln wird.

Was kostet ein Netflix-Abo im Monat?

Ein Standard-Abo kostet monatlich 12,99 Euro. Für 17,99 Euro kannst du ein Zusatzmitglied hinzufügen. Beide Nutzer dürfen aus zwei unterschiedlichen Haushalten im Konto bleiben. Jedes weitere Zusatzmitglied kostet im Monat 4,99 Euro, dadurch könnte der Gesamtpreis auf ein Netflix-Abo im Monat schnell in die Höhe steigen. Es gibt aber auch ein Netflix-Abo für rund 5 Euro im Monat. Dann aber musst du dich mit Werbung vor und während der Filme begnügen.