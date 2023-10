Prime Video: Amazon haut wilde Neuigkeiten raus

Einer der Höhepunkte ist ohne Zweifel die dritte Staffel von „Die Discounter“. Eine der vielleicht besten Comedy-Serien Deutschlands findet ab dem 22. November 2023 seine Fortsetzung und natürlich wird es auch dieses Mal wieder gleichermaßen lustige wie verrückte Geschichten rund um das Team vom Supermarkt „Feinkost Kolinski“ geben. Denn Thorsten und seine Marktbelegschaft wurden zwangsversetzt. Aus Altone raus nach Billstedt, an den Rand von Hamburg. Die Folge: Noch weniger Umsatz, noch mehr Langeweile und immer absurdere Ideen, um genau diese Langeweile zu vertreiben.

Serien-Neustart bei Prime Video: „Mandy und die Mächte des Bösen“

Bereits ab dem 3. November 2023 startet bei Prime Video ein ganz neue Serie: „Mandy und die Möchte des Bösen“. Mandy Pöppl ist Ende 20 und verlässt das Haus nicht mehr. Seit einem Unfall bei einer Halloweenparty leidet sie unter Agoraphobie und Panikattacken. Um ihrer Mutter nicht auf der Tasche zu liegen, bestreitet sie ihren Lebensunterhalt mit Séancen (Seelenreisen) und bringt damit Trauernde um ihr Geld.

Doch inmitten ihres fragwürdigen Geschäfts wird ihre Welt auf den Kopf gestellt, als ihr der Geist ihrer Nachbarin Selcan erscheint – und zwar mit verheerenden Nachrichten: es gehen Dämonen in ihrer Nachbarschaft um! Schon bald stellt Mandy fest, dass dunkle Mächte die Menschen in ihrer Umgebung bedrohen. Sie begibt sich auf eine chaotische Mission, um sich ihren Dämonen zu stellen und die Menschen, die sie liebt, zu retten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

„Invincible“ startet mit Staffel 2 durch

Oder soll es doch lieber eine animierte Serie sein? Dann kannst du dich ebenfalls ab dem 3. November 2023 auf die zweite Staffel von „Invincible“ freuen. Basierend auf dem Comic von Robert Kirkman, Cory Walker und Ryan Ottley folgt die Geschichte dem 18-jährigen Mark Grayson, der wie jeder andere Junge in seinem Alter ist – außer, dass sein Vater der global mächtigste Superheld ist (oder war). Während er noch immer unter Schock steht, von seinem Vater verraten worden zu sein, kämpft Mark in der zweiten Staffel darum, sein Leben neu aufzubauen. Gleichzeitig sieht er sich mit einer Vielzahl neuer Bedrohungen konfrontiert und hat zudem mit seiner größten Angst zu kämpfen: dass er zu seinem Vater werden könnte, ohne es zu wissen.

Und ab dem 28. November 2023 gibt Prime Video einem der größten Sportler der deutschen Geschichte, eine Plattform, um seine Sicht der Dinge zu präsentieren: Jan Ullrich. Die vierteilige Dokumentation wirft einen kritischen Blick auf die Karriere, die Erfolge und auch die Abstürze des Ausnahmeathleten. Ullrich entfachte in Deutschland in den späten 90er-Jahren eine nie dagewesene Begeisterung für den Radsport. Danach ist er falsch abgebogen: Doping, Alkoholexzesse und Straftaten. Nun möchte er auspacken – umfassend, ehrlich und exklusiv. Gemeinsam mit Jan Ullrich reisen die Zuschauer dabei an die wichtigsten Karriereschauplätze der Radsport-Legende: Von seinen Anfängen bis zu seinem großen Triumph in Paris, aber auch zu den Orten, die mit seinen weniger schönen Lebensmomenten verknüpft sind – kommentiert von ihm selbst.

Titel Staffel abrufbar ab Watzmann ermittelt 4 1. November 2023 Amazing Fabio De Luigi 1-3 3. November 2023 Invincible 2 3. November 2023 Mandy und die Mächte des Bösen 1 3. November 2023 Romancero 1 3. November 2023 007: Road to a Million 1 10. November 2023 Mrs. Davis 1 10. November 2023 The Handmaid's Tale 5 10. November 2023 Devs 1 16. November 2023 Amar é Para Os Fortes 1 17. November 2023 The Winchesters 1 17. November 2023 Twin Love (USA) 1 17. November 2023 Die Discounter 3 22. November 2023 Jan Ullrich - Der Gejagte 1 28. November 2023 It's Always Sunny in Philadelphia 1-14 30. November 2023 Diabolical 1 2023 The Boys 4 2023 Expats 1 26. Januar 2024 Hazbin Hotel 1 Januar 2024 Fallout 1 12. Februar 2024 Reina Roja 1 29. Februar 2024 Das Rad der Zeit 3 2024 Mr. & Mrs. Smith 1 2024 Sausage Party: Foodtopia 1 2024 The 50 1 2024 Anansi Boys 1 noch unbekannt Cross 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im November 2023

Im Mittelpunkt der Filmneustarts stehen bei Prime Video im November 2023 zwei Amazon Original Filme. Einerseits ab dem 17. November 2023 „Maxine’s Baby: The Tyler Perry Story“. Autor, Schauspieler, Filmemacher, Studioboss und Medientitan: Tyler Perry ist ein waschechter Medienmogul. Doch hinter der schillernden Fassade verbirgt sich ein Mann, der bescheiden daran arbeitet, sein Kindheitstrauma zu heilen, indem er seinen Schmerz in ein Versprechen verwandelt. Der Film ist eine Hommage an die Liebe seiner Mutter, ist ein intimes Porträt des Visionärs und Innovators Tyler Perry: sein erschütternder, aber ehrlicher Weg an die Spitze einer Branche, die ihn nicht immer inkludierte.

Schon einen Tag eher kannst du ab dem 16. November 2023 in die Welt von „Bihter“ abtauchen. Der türkische Film spielt in den 1920er-Jahren und erzählt eine zeitlose und universelle Geschichte über Leidenschaft, Untreue, Mut und Feigheit. Es handelt sich um eine Neuinterpretation von Halit Ziya Uşaklıgils berühmten Werk „Aşk-ı Memnu“.

Titel verfügbar ab Red Rocket 30. Oktober 2023 Bihter 16. November 2023 Original Film Maxine's Baby: The Tyler Perry Story 17. November 2023 Original Film Manhattan 1. November 2023 The Misfits 1. November 2023 West Side Story 1. November 2023 Time For Me To Come Home For Christmas 1. November 2023 How to Be Single -Welcome to the Party 1. November 2023 A Christmas Horror Story 1. November 2023 Hats Off to Christmas! 2. November 2023 Bridget Jones's Diary 2. November 2023 Cyrano 3. November 2023 Fell - Ein imaginäres Portrait von Diane Arbus 3. November 2023 Wunderschön 4. November 2023 Hexen hexen 7. November 2023 Hamlet 8. November 2023 Pluto Nash - Im Kampf gegen die Mondmafia 8. November 2023 The Losers 10. November 2023 Mord in Saint Tropez 10. November 2023 Mars Attacks! 10. November 2023 Die Täuschung 11. November 2023 Der goldene Handschuh 11. November 2023 Die Rettung der uns bekannten Welt 12. November 2023 Buddy, der Weihnachtself 13. November 2023 Downton Abbey: EIne neue Ära 14. November 2023 R.I.P.D. 14. November 2023 Mortal Kombat 2 - Annihilation 15. November 2023 My Zoe 15. November 2023 Der Pfau 16. November 2023 Landscape with Invisible Hand 17. November 2023 Der kleine Prinz 17. November 2023 Der Pfad 18. November 2023 Bottoms 21. November 2023 Honig im Kopf 21. November 2023 Der Rote Baron 21. November 2023 Kindertransport 23. November 2023 Honest Thief 28. November 2023

Solltest du es verpasst haben, empfehlen wir dir übrigens auch noch einen Blick auf die schon im Oktober bei Prime Video neu gestartete Serie „Die Therapie“ von Sebastian Fitzek.

Jetzt weiterlesen Prime Video: Neue Filme und Serien im Oktober 2023