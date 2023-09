Prime Video: Neuerungen der Extraklasse starten

Bereit für eine ordentliche Portion neuer Serien und Filme? Als Abonnent von Prime Video aus dem Hause Amazon kannst du dich genau darauf freuen. Und im Oktober 2023 erwarten dich einige brandaktuelle Highlights. Fans des FC Bayern München sollten sich etwa den 20. Oktober rot um Kalender anstreichen. Denn dann startet die neue Doku-Serie „Generation Wembley“. Wir zeigen dir, worauf du dich sonst noch freuen kannst.

„Sebastian Fitzeks: Die Therapie“ – Staffel 1 startet bei Prime Video

Zu nennen wäre da insbesondere die neue Psychothriller-Serie „Die Therapie“. Auf Basis des gleichnamigen Bestsellers aus der Feder von Sebastian Fitzek verschwindet darin ab dem 26. Oktober 2023 aus dem Nichts und unter mysteriösen Umständen die 13-jährige Tochter des bekannten Psychiaters Viktor Larenz. Es gibt keine Zeugen, keine Spuren und auch keine Leiche. Ihr Schicksal bleibt ungeklärt. Zwei Jahre später: Der trauernde Viktor hat sich in ein abgelegenes Ferienhaus zurückgezogen. Doch eine Unbekannte namens Anna Spiegel spürt ihn dort auf. Sie wird von Wahnvorstellungen gequält. Darin erscheint ihr immer wieder ein kleines Mädchen, das ebenso spurlos verschwindet wie einst Josy. Viktor beginnt mit der Therapie, die mehr und mehr zum dramatischen Verhör wird.

Mehr Comedy: „Last Exit Schinkenstraße“ Staffel 1

Ungleich lustiger geht es ab dem 6. Oktober 2023 in „Last Exit Schinkenstraße“ zu. Der Name ist dabei Programm: Mallorca lässt grüßen. Im Mittelpunkt stehen die beiden unbeholfenen Mittfünfziger, der Trompeter Torben und der Saxofonist Peter. Sie werden von heute auf morgen von dem Bandleader der Tanzband „Boarding Time“ auf die Straße gesetzt. Bei einer Jam-Session im Proberaum kommt die rettende Idee: Peter und Torben setzen alles auf eine Karte und gehen nach Mallorca, um Schlager-Stars in El Arenal zu werden. Auf ihrem Weg zum Erfolg müssen sie sich allerdings mit Songklau, Konkurrenzdenken, Urlaubsaffären und Torbens im heimischen Hamburg verbliebener, misstrauischer Frau Ilona auseinandersetzen.

Star-Alarm in „Last Exit Schinkenstraße“: Mickie Krause und Scooter-Legende H. P. Baxxter sind mit von der Partie.

Fortsetzung der Sci-Fi-Serie „Upload“ – Staffel 3 kommt

In die bereits dritte Staffel startet ab dem 20. Oktober 2023 die Science-Fiction-Serie „Upload“. Wir erinnern uns: Die Serie spielt in einer fiktiven Zukunft, in der es Menschen möglich ist, sich nach dem Tod in ein von ihnen ausgewähltes Leben hochladen zu lassen. In Staffel 3 geht es weiter mit Nora und dem frisch heruntergeladenen Nathan, die sich in ihrer Beziehung zueinander zurechtfinden müssen. Zeitgleich sollen sie eine Verschwörung stoppen, die Millionen Leben auslöschen könnte. Währenddessen wurde in Lakeview eine Sicherungskopie von Nathan aktiviert, und Ingrid möchte sich diese zweite Chance auf eine gemeinsame Liebe nicht entgehen lassen. Zurück in der realen Welt steigt Aleesha in den Rängen von Horizen auf, indem sie die KI-Ausbildung leitet. Und Luke – ganz allein in Lakeview – ist gezwungen, das Geld für seinen Aufenthalt im Paradies aufzutreiben, was ihn dazu bringt, in der Grauzone zu arbeiten.

„Everybody Loves Diamonds“: Staffel 1 für Crime-Fans

Oder doch lieber ein wenig Krimi-Stimmung? Dann darfst du ab dem 13. Oktober „Everybody Loves Diamonds“ bei Prime Video nicht verpassen. Diese achtteilige italienische Raubserie mit einem komödiantischen Twist ist inspiriert vom Antwerpener Diamantenraub aus dem Jahr 2003, der von den Medien auf der ganzen Welt als „der größte Diamantendiebstahl der Welt“ bezeichnet wurde. Die Serie folgt einem Team von Kleinganoven unter der Leitung von Leonardo Notarbartolo. Es gelingt ihnen, mit einem genialen Plan, die Sicherheitskräfte auf höchster Ebene zu täuschen und Edelsteine im Wert von Millionen von Dollar aus dem Antwerpener Diamantenzentrum zu stehlen.

Titel Staffel abrufbar ab Generation V 1 29. September 2023 Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe 1 6. Oktober 2023 Batman: The Animated Series 1 6. Oktober 2023 Die Tom und Jerry Show 1 & 2 6. Oktober 2023 Last Exit Schinkenstraße 1 6. Oktober 2023 Mission Scooby-Doo 1 6. Oktober 2023 Mumbai Diaries 26/11 2 6. Oktober 2023 Scooby-Doo! Mystery Incorporated 1 & 2 6. Oktober 2023 Awareness 1 11. Oktober 2023 Everybody Loves Diamonds 1 13. Oktober 2023 FC Bayern Generation Wembley 1 20. Oktober 2023 Upload 3 20. Oktober 2023 Zainab Johnson: Hijabs Off 1 24. Oktober 2023 Sebastian Fitzeks: Die Therapie 1 26. Oktober 2023 Yosi, the Regretful Spy 2 27. Oktober 2023 Invincible 1 3. November 2023 Mandy und die Mächte des Bösen 1 3. November 2023 Diabolical 1 2023 Die Discounter 3 2023 The Boys 4 2023 Hazbin Hotel 1 Januar 2024 Reina Roja 1 29. Februar 2024 Das Rad der Zeit 3 2024 Expats 1 2024 Mr. & Mrs. Smith 1 2024 Sausage Party: Foodtopia 1 2024 The 50 1 2024 Anansi Boys 1 noch unbekannt Cross 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt

Möchtest du statt einer Serie lieber in die Filmwelt abtauchen, kannst du bei Prime Video im Oktober 2023 ebenfalls aus dem Vollen schöpfen. Zum Beispiel ab dem 13. Oktober in „The Burial“ mit Jamie Fox und Tommy Lee Jones in den Hauptrollen. Inspiriert von wahren Begebenheiten beauftragt darin der Bestatter Jeremiah den charismatischen, redegewandten Anwalt Willie, um sein Familienunternehmen zu retten. Während sich die Gemüter erhitzen und sich das ungleiche Paar zwangsläufig zusammenraufen muss, um Korruption und Rassenungerechtigkeit aufzudecken, sind Lacher garantiert, verspricht Amazon.

Schon ab dem 11. Oktober ist bei Prime Video „Awareness – Die Realität ist eine Illusion“ verfügbar. Handlung: Ian ist ein rebellischer Teenager, der am Rande der Gesellschaft lebt und mittels seiner Fähigkeit, visuelle Illusionen zu erzeugen, Gedanken manipulieren kann. Diese Begabung nutzt er dafür, mit kleinen, indiskreten Betrügereien zu überleben. Als einer dieser Betrügereien schiefgeht, geraten seine Fähigkeiten außer Kontrolle und Ian wird zum Ziel zweier rivalisierender Organisationen, die beide versuchen, seine Kräfte für ihre Zwecke auszunutzen.

Jetzt weiterlesen Amazon schafft einen der wichtigsten Prime-Vorteile ab