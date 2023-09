Amazon schafft einen der wichtigsten Prime-Vorteile ab

Ab 2024 will sich Amazon einreihen in die Riege jener Streaming-Anbieter, die ihrem Einstiegs-Abo Werbung verpassen. Das hat Amazon nun bekannt gegeben. Das heißt für dich nichts anderes als die Abschaffung des werbefreien Amazon Prime Video – ein Paradigmenwechsel bei Amazon. Denn seit dem Start von Amazon Prime in Deutschland wurde das Prime-Programm stets verbessert, aber selten verschlechtert. 2007 ging es an den Start, einst als reines Versand-Programm für den kostenlosen Premiumversand. Später kamen exklusive Prime-Angebote und Zugang zu Shopping-Events wie Prime Day, und eben unbegrenztes werbefreies Streaming beliebter Filme und Serien hinzu. Mittlerweile siehst du bei Amazon Prime auch Topspiel der UEFA Champions League am Dienstagabend und bekommst Zugriff auf über 100 Millionen Songs – wenn auch nur im Zufallsmodus.

Amazon Prime Video künftig mit Werbung

Die einzigen Verschlechterungen, die es bei Prime Video gab, waren die Kosten. Mit steigendem Angebot erhöhte Amazon regelmäßig die Kosten für das Programm. Doch jetzt wird erstmals auch das Angebot signifikant verschlechtert. Denn ab 2024 werde Amazon Prime Video Werbung beinhalten, wie Amazon nun mitteilte. Amazon selbst spricht von einem „begrenzten Umfang“, was aber ein dehnbarer Begriff ist. Die Neuerung betrifft ausdrücklich auch Deutschland. Man wolle „noch mehr fantastische Inhalte“ anbieten können und „diese Investitionen über einen langen Zeitraum weiter […] erhöhen“, ließ man bei Amazon wissen. Unklar ist aber beispielsweise, ob es „nur“ um Werbung vor einem Film oder Serienepisode geht, oder ob Amazon auch Unterbrecherwerbung plant.

Das Ziel sei es, deutlich weniger Werbung zu zeigen als lineare Fernsehsender und andere Video-Streaminganbieter. Amazon betont: Für Prime-Mitglieder besteht kein Handlungsbedarf. Der aktuelle Preis für die Prime-Mitgliedschaft bleibt 2024 unverändert. Allerdings werde es ab 2024 auch eine werbefreie Prime-Variante geben. Das wiederum wäre für jene Kunden, die diese buchen, die nächste Preiserhöhung bei Amazon Prime. Mehr Leistung gibt es nicht. Wie viel Amazon Prime ohne Werbung kosten wird, ist noch nicht bekannt.

Amazon will seine Prime-Mitglieder „mehrere Wochen vor der Einführung von Werbung per E-Mail benachrichtigen“ und darüber informieren wie sie, wenn sie möchten, die werbefreie Option wählen können.

