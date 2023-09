Amazon: Neue Fire TV Sticks, Tablets und vieles mehr vorgestellt

Die Fire TV Sticks gehören zu den Bestsellern auf Amazon. Die kleinen Sticks mit Fernbedienung werden in einen freien HDMI-Port des Fernsehers gesteckt und machen diesen smart. So kannst du Apps wie Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus und unzählige mehr auf dem großen Bildschirm genießen.

Zwei neue Amazon Fire TV Sticks

Bei den Fire TV Sticks legt Amazon die beiden 4K-Modelle neu auf. Der günstige Fire TV Stick Lite und der normale Fire TV Stick bleiben hingegen unverändert im Programm. Der Fire TV Stick 4K bekommt ein reines Spec-Update. So bietet der Prozessor 30 Prozent mehr Leistung und erstmals ist Wi-Fi 6 an Bord. Der Preis ist mit 69,99 Euro identisch zum Vorgänger. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, ausgeliefert wird ab dem 18. Oktober.

Der Fire TV Stick 4K Max bekommt ebenfalls mehr Leistung und Wi-Fi 6E Unterstützung. Dies ist insbesondere an Orten mit vielen anderen WLAN-Netzwerken für eine stabile Verbindung sinnvoll. Außerdem ist der Speicher mit 16 Gigabyte doppelt so groß wie zuvor. So kannst du mehr Apps und Spiele auf dem Gerät speichern.

Als erster Fire TV kommt er zudem mit einer neuen Fernbedienung daher. Diese hört auf die Bezeichnung „Alexa-Sprachfernbedienung Enhanced Edition“ und bietet Sendertasten sowie eine Taste, mit der man die zuletzt geöffnete App erneut öffnen kann.

Amazon Fire TV Stick 4K Max 2023

Ambiant-TV: Fernseher wird zum Smart Display

Mit Ambiant-TV spendiert Amazon dem Fire TV Stick 4K Max eine bisher exklusive Funktion. Drückst du länger auf die Startseite-Taste der Fernbedienung werden auf dem Fernseher nützliche Informationen wie Kalendereinträge oder Erinnerungen angezeigt. Auch lassen sich Smart-Home-Geräte steuern und virtuelle Haftnotizen für andere Familienmitglieder hinterlassen.

Mit über 2.000 verfügbaren Kunstwerken lässt sich der eigene Fernseher bei Nichtgebrauch auch in einen Bilderrahmen verwandeln. Beachten sollte man jedoch den Stromverbrauch. Ist der TV wirklich den kompletten Tag als Smart Display angeschaltet, kommt man auf Stromkosten von circa 20 Euro pro Monat (16 Stunden, 100 Watt, 40ct. pro kWh). Der neue Fire TV Stick 4K Max ist für 79,99 Euro ab sofort bestellbar und wird ab dem 18. Oktober versendet.

Fire HD 10 Tablet: schneller, leichter und längere Laufzeit

Das neue Fire HD 10 Tablet kommt weiterhin mit einem Kunststoff-Gehäuse und einem 10,1 Zoll großen Full-HD-Display daher. Dieses soll dank eines neuen Aluminium-Silikat-Glases widerstandsfähiger sein. Der verbaute Prozessor soll 25 Prozent schneller als der Vorgänger sein und zudem Energie sparen. So gibt Amazon bei dem neuen Tablet eine Laufzeit von 13 statt zuvor 12 Stunden an.

Auch die Frontkamera hat man verbessert. Diese bietet nun eine Auflösung von 5 statt 2 Megapixeln und ist damit besser für Videocalls und Co. geeignet. Weiterhin bietet Amazon optional eine Tastatur und einen Eingabestift für das 164,99 Euro teure Tablet an.

Das neue Amazon Fite HD 10

Die Kids-Versionen des 10-Zoll-Tablets bekommen dieselben Neuheiten spendiert. Dazu bekommen die Käufer, wie gewohnt, ein robustes Case, ein Jahr Amazon Kids+ sowie zwei Jahre Sorglos-Garantie bei Beschädigungen. Der Preis liegt bei 214,99 Euro. Beide neuen Tablets sind ab sofort bestellbar und werden ab dem 18. Oktober verschickt.

Smartes Display für jedes Zuhause

Der Echo Hub ist das erste Smart-Home-Bedienpanel von Amazon. Es handelt sich dabei um ein 8 Zoll großes Display mit einem Dashbord fürs Smart-Home. Darüber kann man Geräte steuern, Routinen starten, Widgets anzeigen lassen und Musik steuern. Dabei hat der Echo Hub selbst Mikrofone und Lautsprecher. Für richtigen Musikgenuss kann man andere Echo-Lautsprecher mit dem Hub verbinden und auch die Musik in mehreren Räumen steuern.

Der Startbildschirm lässt sich mit eigenen Bildern und verschiedenen Uhren-Designs personalisieren. Über Infrarot erkennt der Echo Hub, ob jemand vor dem Gerät steht und zeigt dann die Smart-Home-Bedienelemente an.

Echo Hub: Die Schaltzentrale fürs Smart Home

Der Echo Hub lässt sich wahlweise an der Wand montieren oder mit einem separat erhältlichen Standfuß aufstellen. Mit WLAN, Zigbee, Thread, Bluetooth und Matter sind alle verbreiteten Smart-Home-Standards an Bord. Wann der Echo Hub auf den Markt kommt, ist bisher nicht bekannt. Man kann sich jedoch auf eine Warteliste setzen lassen. Als Preis gibt Amazon 199,99 Euro an.

Was Amazon sonst noch vorgestellt hat

Neben neuen Fire TV Sticks, Tablets und einem komplett neuen Smart-Display hat Amazon noch einige weitere Produkte gezeigt. So bekommt der Echo Show 8 in der dritten Generation ein neues Design und eine verbesserte Kamera für Videotelefonate.

Außerdem präsentiert Amazon eine neue Ring-Kamera mit 3D-Bewegungserfassung und neue Eero-Router, welche den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 7 mitbringen.

Amazon Neuheiten im September 2023