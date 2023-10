Gänsehaut garantiert: Sebastian Fitzeks „Die Therapie“ wird dich in den Wahnsinn treiben

Sebastian Fitzek ist in Deutschland bekannt wie ein bunter Hund. Der Autor schafft es regelmäßig mit seinen Thrillern auf Bestsellerlisten; seine Bücher gehen weg wie warme Semmeln. Nun will man einen seiner Thriller als Serie ins Netz bringen. Und der Start von „Die Therapie“ ist jetzt.

Sebastian Fitzeks Thriller als Serie

Schon seit 2021 ist bekannt, dass Amazon Fitzeks Thriller „Die Therapie“ in eine Serie adaptieren will. Unklar war, wann die Serie erscheint. Das Warten für Fans hat jetzt ein Ende, denn der Serienstart erfolgt passend zum anstehenden Halloween-Spektakel Ende Oktober. Bei dem Thriller handelt es sich jedoch nicht nur um irgendeinen, sondern um Fitzeks Debütroman aus dem Jahr 2006. Auch andere Werke des Berliner Autors sollen verfilmt werden.

Nach langer Wartezeit feiert die Serie jetzt also ihren Serienstart. Ab sofort ist „Die Therapie“ exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen. Die Serie umfasst insgesamt sechs Episoden, die unter der Regie von Ivan Sainz-Pardo („The Head“) und Thor Freudenthal („Carnival Row“) gedreht wurden. Neben den Titelfiguren sind auch Trytsan Pütter („Freies Land“), Axel Milberg („Tatort“) oder auch Paula Kober („37 Sekunden“) zu sehen.

Darum geht es im Thriller „Die Therapie“

Ein Mädchen verschwindet spurlos, ohne Hinweise auf ihren Verbleib. Es ist nicht irgendein Mädchen: Es ist die 12-jährige Josy (Helena Zengel), die Tochter von Viktor Laurenz (Stephan Kampwirth). Der renommierte Psychiater rutscht durch das plötzliche Verschwinden seiner Tochter in ein tiefes Loch und trauert. Er bricht alle Zelte ab und zieht in ein abgelegenes Ferienhaus an der Nordsee.

Zwei Jahre später sieht Viktor sich jedoch erneut mit dem furchtbaren Ereignis konfrontiert. Eine mysteriöse Frau namens Anna (Emma Bading) taucht auf und spricht immer wieder von einem Mädchen, das laut ihren Beschreibungen seiner Josy ähnlich sieht. Das Dilemma: Anna leidet an Wahnvorstellungen. Was ist Realität? Was ist Wahn? Viktor entschließt sich, dem auf den Grund zu gehen und Anna zu therapieren. Ein Schritt, der sich in einen nervenzerreißenden Thriller verwandelt.