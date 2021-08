Fitzeks Debütroman gibt es demnächst als Serie

Sebastian Fitzek ist ein erfolgreicher Thriller-Autor der seit 2006 einige Bücher veröffentlicht hat. Sein erstes Werk ist „Die Therapie“. Amazon hat nun verkündet, dass der Streaming-Dienst die Filmrechte an dem Buch bekommen hat und eine sechsteilige Mystery-Thriller-Serie plant. Sie soll voraussichtlich 2022 bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

Darum geht’s in „Die Therapie“

In dem Psychothriller von Fitzek verschwindet die zwölfjährige Josy spurlos. Es gibt keine Zeugen und keine Spuren, keiner weiß was passiert ist. Josys Vater Viktor Larenz ist ein bekannter Psychiater, der sich jedoch nach dem Verschwinden seiner Tochter zurückzieht. Vier Jahre nach dem Verschwinden wird er jedoch von einer Frau mit Wahnvorstellungen gefunden. In ihren Wahnvorstellungen sieht sie immer wieder ein Mädchen, das spurlos verschwindet, ähnlich wie es bei Josy der Fall gewesen ist. Viktor Larenz lehnt zunächst ab, die Frau in Behandlung zu nehmen, jedoch gibt es so viele Parallelen zu Josys Fall, dass er sich schließlich doch dazu bereit erklärt. Dabei kommt er einer entsetzlichen Wahrheit auf die Spur.

Die Produktion von Die Therapie

Die Verfilmung seines Debütromans ist keineswegs die erste Verfilmung seiner Bücher. Die Bücher „Das Kind“, „Abgeschnitten“, „Amokspiel“, „Das Joshua Profil“ und „Passagier 23“ wurden bereits in den vergangenen Jahren verfilmt. Regina Ziegler und Barbara Thielen haben bereits an den Filmen „Passagier 23“ und „Abgeschnitten“ mitgewirkt und werden auch bei dem neuen Serienprojekt für die Produktion verantwortlich sein. Bis jetzt sind noch keine Schauspieler bekannt gegeben worden, die in dem Psychothriller von Fitzek mitspielen werden. Wann genau das neue Projekt von Amazon Studios und Ziegler Filme nächstes Jahr zu sehen sein wird, ist ebenfalls noch nicht klar.

Fitzeks Bücher

Insgesamt hat Fitzek seit 2006 33 Bücher auf den Markt gebracht, die nicht nur in Deutschland beliebt sind. Seine Bücher wurden bereits in mehrere Sprachen übersetzt und erfreuen Thriller und Krimi Fans auf der ganzen Welt. Nicht nur Bücher hat Sebastian Fitzek geschrieben, auch packende kooperative Access-Spiele gibt es vom Thriller Autor.