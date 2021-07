Prime Video: Neue Serien und neue Filme im August 2021

Zugriff auf das Angebot von Prime Video hast du entweder per Einzelabo oder als Kunde von Amazon Prime. Zu den Vorteilen von Amazon Prime zählt, neben dem kostenlosen Premium-Versand beim Onlineshopping und dem ohne Zusatzkosten nutzbaren Musik-Angebot von Amazon Prime Music, auch die Film- und Serien-Flatrate Amazon Prime Video. Dort findest du unter anderem Filme, Serien und Dokumentationen. Aber auch viele Inhalte für Kinder. Und im August 2021 stehen wieder einige spannende Neustarts in Form von neuen Serien und Filmen auf dem Programm.

Neue Serien bei Prime Video im August 2021

Bei den Serien-Neustarts steht unter anderem die erste Staffel des Amazon Originals „Cruel Summer“ im Fokus des Interesses. Dabei handelt es sich um eine zehnteilige Psychothriller-Serie, die über drei Sommer der 1990er Jahre erzählt. Als ein beliebter Teenager plötzlich verschwindet, entwickelt sich ein unscheinbares Mädchen von der Außenseiterin zum beliebtesten Mädchen der Stadt, um schließlich zur meist verachtetsten Person in den USA zu werden. Jede Episode wird aus unterschiedlichen, zeitlichen Perspektiven erzählt. Los geht es ab dem 6. August 2021.

Die bereits zweite Staffel von „Modern Love“ ist bei Prime Video ab dem 13. August 2021 zu sehen. In den neuen Episoden bricht die Liebe alle Regeln: Eine alte Flamme wird neu entfacht, Freundschaften und Liebschaften werden ausgetestet. Und es entsteht eine Romanze mit dem Ex des Ex. Ein One-Night-Stand stellt die Welt auf den Kopf, ein unmögliches Versprechen wird gegeben und der Geist eines verlorenen Liebhabers schwebt über allem. Die achtteilige zweite Staffel von „Modern Love“ verspricht eine Sammlung von Geschichten über Beziehungen, Verbindungen, Verrat und Enthüllungen. Jede Episode zeigt die Liebe in all ihren komplizierten und schönen Formen. Alle sind inspiriert von wahren Begebenheiten aus der beliebten gleichnamigen Kolumne der New York Times.

Und auch Fans von Star Trek werden im August mit neuem Serienmaterial versorgt. Auf die neuen Folgen von „Star Trek: Picard“ müssen sie zwar noch warten, dafür gibt es aber ab dem 13. August 2021 bei Prime Video neue Folgen der Animationsserie „Star Trek: Lower Decks“ zu sehen.

Auf welche weiteren Serien-Neustarts du dich im August 2021 freuen kannst, verrät dir die folgende Tabelle. Sie gibt dir auch einen Ausblick auf weitere neu angekündigte Projekte bei Prime Video, zu denen es noch keinen konkreten Starttermin gibt:

Titel Staffel abrufbar ab Cruel Summer 1 6. August 2021 Modern Love 2 13. August 2021 Star Trek: Lower Decks 2 13. August 2021 9 Perfect Strangers 1 20. August 2021 Kevin Can F**K Himself 1 27. August 2021 Herr der Ringe 1 2021 Star Trek: Lower Decks 2 2021 The Devil’s Hour 1 2021 The Expanse 6 2021 Modern Love 2 Herbst 2021 Der Beischläfer 2 Ende 2021 Maradona – Leben wie ein Traum 1 Ende 2021 The Wheel of Time 1 + 2 2021 / 2022 Love Addicts 1 2022 Star Trek: Picard 2 2022 A League of Their Own 1 noch unbekannt Anansi Boys 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Goliath 4 noch unbekannt Good Omens 2 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 1 noch unbekannt Mammals 1 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt Sex Zimmer, Küche, Bad 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 2 noch unbekannt

Neue Filme bei Amazon Prime Video im August 2021

Auch die Liste an neu verfügbaren Filmen ist bei Prime Video im August 2021 wieder umfangreich. Angeführt wird das Blockbuster-Portfolio von „Evangelion:3.0+1.01 Thrice Upon a Time“, dem meistgesehenen Film in japanischen Kinos im Jahr 2021. Es ist das Finale der erfolgreichen Anime-Reihe und auch die vorherigen Teile sind bei Prime Video abrufbar. Weitere Highlights sind im August unter anderem „Kong: Skull Island“ und „Charlie und die Schokoladenfabrik“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Details zu weiteren Film-Neustarts bei Prime Video kannst du der folgenden Tabelle entnehmen:

Titel verfügbar ab Bean 28. Juli 2021 Der Grinch 29. Juli 2021 Flags of our Fathers 29. Juli 2021 Letters from Iwo Jima 29. Juli 2021 Schwesterlein 30. Juli 2021 Wir sind die Nacht 30. Juli 2021 Suicide Squad 31. Juli 2021 Infection 1. August 2021 Jay And Silent Bob Reboot 2. August 2021 Mississippi Burning - Die Wurzel des Hasses 2. August 2021 50 Erste Dates 3. August 2021 Alibi.com 3. August 2021 Straight Outta Compton 3. August 2021 Balkan Line 4. August 2021 Das Ende - Assault on Precinct 13 4. August 2021 Alone - Du kannst nicht entkommen 5. August 2021 Das Haus der Krokodile 5. August 2021 Erbarmen 6. August 2021 Erlösung 6. August 2021 Schändung 6. August 2021 Verachtung 6. August 2021 Catch Me If You Can 7. August 2021 Elizabeth: Das goldene Königreich 7. August 2021 Terminator Genisys 8. August 2021 Infamous 9. August 2021 The Jacket 9. August 2021 Men in Black 10. August 2021 Drachenzähmen leicht gemacht 2 11. August 2021 Heroes 11. August 2021 Wild Child - Erstklassig Zickig 12. August 2021 Batman V Superman: Dawn Of Justice 13. August 2021 Evangelion: 3.0 + 1.01 Thrice Upon a Time 13. August 2021 So ist das Leben - Life Itself 13. August 2021 The Invasion 14. August 2021 The Tiger Mafia 14. August 2021 Tremors - Im Land der Raketenwürmer 15. August 2021 Ready Player One 16. August 2021 Shadow In The Cloud 16. August 2021 Bigfoot Junior 17. August 2021 Zum Glück geküsst 17. August 2021 The Queen of Spain - Die Königin von Spanien 18. August 2021 Killer’s Bodyguard 19. August 2021 The Danish Girl 20. August 2021 Godzilla 21. August 2021 Kong: Skull Island 21. August 2021 Blues Brothers 2000 22. August 2021 15:17 To Paris 23. August 2021 Black Christmas 23. August 2021 Wettkampf der Tiere - Daisy Quokkas großes Abenteuer 23. August 2021 Charlie und die Schokoladenfabrik 24. August 2021 Ted 2 25. August 2021 Unsane - Ausgeliefert 26. August 2021 Marienne & Leonard: Words Of Love 27. August 2021 Der seltsame Fall des Benjamin Button 30. August 2021 Batman Begins 31. August 2021 The Dark Knight 31. August 2021 The Dark Knight Rises 31. August 2021

Eine Übersicht aller derzeit verfügbaren Film-Titel ist über die Homepage von Amazon Prime Video oder über die zugehörigen Apps einsehbar.

Was kostet Amazon Prime Video?

Um Amazon Prime Video nutzen zu können, ist ein Prime-Abonnement von Amazon notwendig. Neukunden haben die Möglichkeit, Amazon Prime für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Danach werden für den Dienst 7,99 Euro pro Monat fällig. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich für ein Jahresabo zu entscheiden. Das kostet in Deutschland und Österreich derzeit 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat. Studenten haben die Möglichkeit, Amazon Prime Student ein Jahr lang kostenlos zu nutzen und erhalten anschließend 50 Prozent Rabatt auf die Prime-Mitgliedschaft. Sie können Amazon im Jahresabo also für 34 Euro nutzen.

Welche Extras bietet Amazon Prime?

Für Prime-Kunden stehen verschiedene Extras kostenlos zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die folgenden Leistungen:

Prime Video

Unbegrenztes Streaming von tausenden Filmen und Serienepisoden inklusive Download-Funktion für die Offlinenutzung.

Prime Music

Über 2 Millionen Songs und die Fußball Bundesliga live – ohne Werbung. Wichtig dabei: Viele brandaktuelle Songs stehen über Prime Music zunächst nicht zur Verfügung. Dafür ist ein Music-Unlimited-Abo notwendig.

Prime Photos

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos im Amazon Drive. Vorbei ist die Zeit, bei der man sich Gedanken über den begrenzten Speicherplatz auf dem eigenen Smartphone machen musste.

Prime Reading

Auch eine eingeschränkte E-Book-Flatrate ist Teil des Abos. Hunderte E-Books, E-Magazine, Comics und Kindle-Singles stehen für Prime-Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung. Ideal für den nächsten Urlaub oder für eine längere Bahn- oder Flugreise. Aber auch hier gilt: Die Auswahl an E-Books ist begrenzt.

Gratis Premium-Versand

Millionen von Artikeln verschickt Amazon für Prime-Mitglieder schneller als für Standard-Kunden. Außerdem steht in 20 Metropol-Regionen ein kostenloser Same-Day-Lieferungsdienst zur Verfügung – heute bestellt, wenige Stunden später steht der Paketdienst mit der gewünschten Ware vor der Haustür.

Premiumzugang zu Blitzangeboten

Täglich bietet Amazon seinen Kunden tausende Sonderangebote an. Prime-Kunden können 30 Minuten früher auf eben diese Angebote mit Schnäppchenpotenzial zugreifen.

Amazon Family

Bis zu 20 Prozent Rabatt auf Windeln und Babynahrung im Spar-Abo sowie exklusive Rabatt- und Werbeaktionen.

Übrigens: Wenn du dich für neue Serien bei Netflix oder die neuesten Serien bei Sky interessierst, haben wir auch dafür die passenden Übersichten für dich. Und auch zu den Neustarts bei Disney+ halten wir dich monatlich auf dem Laufenden.