Bundesliga-Hammer: Dieser Sender zeigt Spiele im Free-TV

Das Milliardengeschäft Fußball Bundesliga wird mit TV-Geldern betankt. Ohne sie würde die finanzielle Ausstattung der Vereine deutlich kleiner ausfallen. Umso wichtiger ist, dass die TV-Gelder in der Bieterrunde möglichst hoch ausfallen. Für dich ist das aber nicht dringend eine gute Sache, denn diese Lizenzen werden indirekt von den Pay-TV-Kunden bezahlt.

Überraschung: Sat.1 sichert sich Paket

Im Laufe des heutigen Montags wird das Endergebnis des Rechtepokers erwartet. Eine offizielle Bekanntgabe erfolgt im Anschluss an die DFL-Mitgliedersitzung. Dann wird sich final herausstellen, welcher Anbieter welche Pakete gekauft hat. Doch schon jetzt sickern nach und nach Informationen durch. Und die sind zum Teil eine mächtige Überraschung. Der Privatsender Sat.1 hat sich laut Informationen der Nachrichtenagentur das Paket E gesichert.

Damit landen neun Spiele pro Saison im Free-TV bei Sat.1. Das Paket umfasst Spiele am 1., 17. und 18. Spieltag der 1. Bundesliga und den ersten Spieltag der 2. Bundesliga. Dazu mehrere Spiele der Relegation und den Supercup.

Sky sichert sich Bundesliga-Paket

Der Super-Gau für Sky, der sich vor Monaten abzeichnete, ist abgewendet. So hat sich der Pay-TV-Sender laut dpa-Informationen große Teile der TV-Rechte für die kommenden Bundesliga-Spielzeiten bis 2025 gesichert. Der Rechtepoker wurde mit Spannung erwartet, da Sky die attraktive Champions League im vergangenen Winter an Amazon und DAZN verloren hat.

Mit den jetzt gesicherten Paketen für die Spielzeiten 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 und 2024/2025 sichert man sich also nicht nur viele Spiele der deutschen Fußball Bundesliga, sondern auch das Image als weiterhin relevanter Sportsender. Dieses war nach den letzten Rechte-Runden in Gefahr. Die Konkurrenz schläft jedoch nicht und so muss Sky die Rechte mit einem weiteren Konkurrenten teilen. In der Formel 1 kann sich Sky hingegen möglicherweise auf eine Exklusiv-Rolle in Deutschland freuen.

DAZN ist Juniorpartner – Amazon geht leer aus

Laut den schon vorliegenden Vorabinformationen geht ein weiteres Paket der Bundesliga wieder an den Sport-Streaming-Dienst DAZN. Hier geht es wohl wieder um viele Freitags- und Sonntagsspiele. Sky bleibt jedoch der einzige Sender, der Samstagsspiele überträgt.

Der dritte große Player und Geheimfavorit auf Rechtepakete ist Amazon Prime Video. Mit dem Paukenschlag im Rechtepoker zur Champions-League hat sich der Online-Händler direkt in der Königsklasse angemeldet. Andere internationale Spiele überträgt RTL. Doch beide sowohl Amazon als auch RTL gehen bei der Bundesliga wohl leer aus.

Die genauen Informationen dazu, wer welche Pakete zu welchem Preisen genau gekauft hat, will die DFL noch am Montag bekannt geben. Dann wird es auch offiziell, wie ergiebig der Geldregen für Bayern, Leipzig, Schalke und Co. ausfallen wird.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.