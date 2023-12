Das ist die beste Filmbiografie von allen – hier streamen

In der Internet Movie Database (IMDb) finden sich praktisch alle bekannten Streifen. Filme und Serien werden jedoch nicht einfach in eine Datenbank gestopft, sondern von Kinofreunden mit einer Wertung zwischen einem und zehn Sternen versehen. Das Ergebnis: eine Liste mit den beliebtesten Werken der Filmgeschichte. Wir verraten, bei welchem Streifen es sich um die populärste Filmbiografie handelt.

2 in 1: Bester Biografie- und Geschichtsfilm

Es ist kein großes Geheimnis, dass manche Filme besser bei den Zuschauern ankommen als andere. Die besten Filme schaffen es gar, in einem Genre die Oberhand zu übernehmen und dieses anzuführen. Doch es geht sogar noch besser. Den Beweis liefert der 1993 erschienene Klassiker „Schindlers Liste“. Denn der Film dominiert gleich zwei Genres in der Top-250-Filme-Liste von IMDb: Biografie und Geschichte.

Schindlers Liste bringt die Geschichte Oskar Schindler auf die Leinwand. Eines Unternehmers, der während des Zweiten Weltkriegs etwa 1.200 bei ihm angestellte jüdische Zwangsarbeiter vor der Ermordung durch das NS-Regime bewahrte. Im Film schlüpft Liam Neeson in die Rolle des Oskar Schindlers, Caroline Goodall in die der Emilie Schindler und Ben Kingsley in die des Itzhak Stern.

Im Regiestuhl saß derweil Steven Spielberg, der im gleichen Jahr mit „Jurassic Park“ einen thematisch völlig entgegengesetzten Film in die Kinos brachte. Bei der Oscarverleihung 1994 war Schindlers Liste für gleich zwölf Preise nominiert, von denen er sieben gewann. Darunter auch den für den besten Film und den für die beste Regie. Wer sich die berühmte Filmbiografie anschauen möchte, kann dies gegenwärtig mit einem Amazon-Prime-Video- oder MagentaTV-Megastream-Abo ohne zusätzliche Kosten tun. Ferner lässt sich der Film auf zahlreichen weiteren Streaming-Diensten für rund 4 Euro ausleihen und für 9 bis 12 Euro kaufen.

Passend dazu:

Alternativen im Geschichts- und Biografie-Genre

Solltest du seichtere Unterhaltung bevorzugen, kannst du zur Nummer 36. auf der IMDb-Liste greifen: „Gladiator“ (8,5 Sterne). Der Film wird aus unerfindlichen Gründen nicht als Geschichtsfilm geführt, dürfte das Herz eines jeden Rom-Fans dennoch höher schlagen lassen. Im Biografie-Segment bietet sich derweil die französische Tragikomödie „Ziemlich beste Freunde“ an (8,5 Sterne).