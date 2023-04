AVM: Dieses Fritz-Update macht dein WLAN perfekt

Um dein WLAN-Netz in der eigenen Wohnung zu erweitern, kannst du wahlweise Repeater installieren und ein Mesh-Netzwerk aufbauen – oder du nutzt Powerline. Damit wird ein Datensignal beispielsweise von deiner FritzBox oder einem Repeater mit LAN-Ausgang über das Stromnetz deiner Wohnung an einen anderen Ort in deiner Wohnung übertragen. Dort wird daraus wieder ein WLAN-Netz. Das ist insbesondere dann interessant, wenn du dicke Mauern in deiner Wohnung hast oder mehrere Stockwerke überwinden musst und ein WLAN-Signal zu schwach ist. Jetzt gibt es ein Update für die Powerline-Endgeräte von AVM.

FritzOS 7.50 für Fritz Powerline

Die Powerline-Endgeräte FritzPowerline 1260 und FritzPowerline 1260E sind schon seit vielen Jahren auf dem Markt. Dennoch bekommen auch sie jetzt noch das Update auf FritzOS 7.50. AVM unterstreicht damit, dass man Updates für die eigenen Geräte solange wie es möglich ist, bereitstellt. Mit dem Update bekommen die Powerline-Geräte auch neue Funktionen. Damit wird dein WLAN-Mesh-Netzwerk von AVM jetzt perfekt, sofern du Powerline nutzt. Denn mit dem Update auf 7.50 bekommt dein WLAN Mesh auch beim Einsatz der Powerline-Geräte dynamisches Smart Repeating für mehr Performance im Heimnetz. Zudem hat AVM die Radar-Erkennung und den WLAN-Autokanalfunktion verbessert. Neu ist eine auch zusammenfassende 24-Stunden-Info über die Stromeinsparung durch automatische Umschaltung auf einen stromsparenden Übertragungsmodus. Zudem soll das Update die Stabilität der Powerline-Übertragungen verbessern.

Erst vor wenigen Tagen hat AVM das Update auf FritzOS 7.50 für die FritzBox 5590 Fiber und FritzBox 5530 Fiber bereitgestellt. Zuvor bekamen bereits zahlreiche weitere Router das Update, das für Router noch mehr Features bereitstellt als für Repeater und Powerline-Endgeräte. So bekommst du mit dem Update die Möglichkeit, schnellen VPN-Verbindungen von unterwegs zu deiner FritzBox per Wireguard aufzubauen. Zudem kannst du dein Smart Home noch vielseitiger gestalten, dich besser vor unerwünschten Anrufern schützen. Last not least hat auch das Design des Menüs der FritzBox und der anderen Geräte ein Facelift bekommen.