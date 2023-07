ARD & ZDF werden untergehen – Mitarbeiterin packt aus

Während die Öffentlich-Rechtlichen mit den GEZ-Gebühren Rekordsummen einnehmen und die Bosse von ARD, ZDF und Co. in Geld schwimmen, soll der Rundfunkbeitrag weiter steigen. Und während viele eine Reformierung der Sender fordern, verrät eine Mitarbeiterin, dass ARD und Co. nicht mehr reformierbar seien. Sie bestätigt, dass die Senderchefs und Programmdirektoren in Saus und Braus leben, während beim Programm und bei denen, die es machen, gespart wird. Mehr noch. ARD, ZDF und Co. werden untergehen, sagt die ARD-Mitarbeiterin.

ARD-Mitarbeiterin redet Klartext

Im Medienmagazin, einer Sendung von Radioeins des rbb, in der es um den rbb-Skandal um Ex-Intendantin Patricia Schlesinger ging, packte eine Mitarbeiterin der Öffentlich-Rechtlichen aus. Ein Jahr nach dem Skandal gilt ihr zufolge bei ARD, ZDF und Co. weiterhin das Motto: „Wir sparen, bis alles kaputt ist.“ Und dann geht sie noch einen Schritt weiter und sagt: „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht reformierbar.“ Das, was Fernsehzuschauer, Politiker und Experten seit vielen Jahren fordern, soll der ARD-Mitarbeiterin zufolge also gar nicht möglich sein. Und dann redet sie Klartext.

„Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Riesen-Tanker. Da wird immer noch ein Deck aufgezogen, nochmal ein Sonnendeck und noch ein Sonnendeck. Und da oben steht man, trinkt Champagner, isst Canapés und fühlt sich sehr wichtig. Und unten, da sitzen die Galeeren-Sklaven und rudern um ihr Leben, bekommen immer mal ein bisschen Brot und Wasser. Wenn es dann gar nicht mehr vorwärtsgeht, dann sagt man: ‚Oh, wir müssen ein bisschen Last abwerfen‘ und man schmeißt ein paar Sklaven über Bord.“ Und dann wird die ARD-Mitarbeiterin deutlich. „Das wird jetzt nicht mehr lange dauern, und dann geht das Ding unter.“

Die Öffentlich-Rechtlichen werden untergehen

Bei ARD, ZDF und Co. sträube man sich gegen wirkliche Reformen und Strukturveränderungen. Man lasse das Konstrukt öffentlich-rechtlicher Rundfunk lieber vor den Baum fahren, als irgendetwas an den eigenen Privilegien zu ändern, erklärt die Mitarbeiterin. „Und wenn das Ding dann untergeht, dann werden die in ihre bereit stehenden Rettungsboote steigen und irgendwo in den Sonnenaufgang rudern, sich rudern lassen von den restlichen Sklaven, die sie vielleicht noch mitnehmen – und der Rest wird untergehen.“

Doch was ist die Alternative in Zeiten von Streaming, Netflix und Co., in denen das lineare öffentlich-rechtliche Fernsehen und Radio antiquiert wirken? Zunächst müssen all die vielen Radiosender abgeschafft werden. „Davon reicht auch einer“, so die ARD-Mitarbeiterin. Und: Es langt auch ein analoger Fernsehsender, der mit vielen regionalen Fenstern arbeitet. Denn: „Das analoge Fernsehen ist so gut wie tot.“ Das, was ARD, ZDF und Co. heute wirklich ausmacht, ist die Mediathek. In ihr sieht die Mitarbeiterin die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen. Doch ob das die Chefs auch so sehen, ist fraglich.