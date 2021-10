Sparen und Fit werden: Apples neues Angebot naht mit großen Schritten

Seit einiger Zeit bietet der iPhone-Hersteller mit Apple One eine Kombination diverser Angebote in Form eines Abos an. Apple One kombiniert in Deutschland aktuell beispielsweise Music, TV+, Arcade und iCloud mit verschiedenen Volumen.

Wie das Unternehmen nun offiziell bekannt gab, erweitert man Apple One in 17 weiteren Ländern – darunter auch Deutschland – um Apple One Premium. Das neue Abo-Level bedeutet gleichzeitig den Start für einen bislang noch nicht in Deutschland verfügbaren Dienst: Apple Fitness+.

Apple Fitness+: Start mit Apple One Premium

Apple One Premium wird laut dem Unternehmen am 3. November in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Brasilien, Frankreich, Indonesien, Irland, Italien, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Spanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügbar sein. Bislang können nur Anwender in Australien, Großbritannien, Kanada und den USA den Dienst nutzen.

Zum Umfang von Apple One Premium gehören neben dem Familienangebot von Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und iCloud+ mit jetzt 2 TB. Im neuen Premium-Level ist Fitness+ enthalten.

Der Fitness-Service bietet Tausende von Workouts, denen du beispielsweise auf iPhone, iPad oder auch Apple TV folgen kannst. Die Kurse sind derzeit nur auf Englisch verfügbar, bieten jedoch unter anderem die Möglichkeit für deutsche Untertitel.

Fitness+: Voraussetzungen und Umfang

Voraussetzung für die Nutzung von Fitness+ ist eine Apple Watch ab Series 3. Die tiefe Integration mit der Smartwatch erlaubt unter anderem ein Überwachen der eigenen Trainingsdaten auf dem großen Bildschirm.

Zu den angebotenen Kursen gehören unter anderem Yoga, Pilates, Tanzen, Radfahren, Rudern, Krafttraining oder ein Laufen und Gehen auf dem Laufband. Es sind aber auch Angebote für Meditationen verfügbar. Des Weiteren gibt es angepasste Trainingsprogramme für ältere Menschen oder Workouts für die Schwangerschaft.

Apple Fitness+ auf einem iPad

Bestandteil des jeweiligen Trainings sind ausgewählte Wiedergabelisten, die zur jeweiligen Aktivität passen und dich motivieren sollen. Die Listen aus Fitness+ kannst du auch direkt in Apple Music speichern.

Apples „Zeit fürs Gehen“ umfasst des Weiteren Geschichten und Musik von interessanten Menschen, die dich bei einem Spaziergang begleiten sollen. Die Länge variiert zwischen 25 und 40 Minuten. Voraussetzung ist neben Kopfhörern auch hier eine Apple Watch. Die Geschichten, Fotos und Musik kannst du auf die Smartwatch laden, sodass WLAN oder Mobilfunkverbindung unterwegs nicht nötig sind.

Wenn du eine Apple Watch – Series 3 oder neuer – nach dem 14. September gekauft hast, kannst du Fitness+ für drei Monate lang kostenlos testen. Das Einlösen des Angebots gelingt über das iPhone. Der Dienst startet zeitgleich mit Apple One Premium am 3. November 2021.

Apple News+ fehlt weiterhin

Ein Blick auf das Premium-Angebot in den USA offenbart einen weiteren Dienst als Bestandteil des Bundles: Apple News+. Auf die Verfügbarkeit des Nachrichtendienstes in neuen Ländern – außerhalb der USA, Großbritannien, Kanada und Australien – müssen interessierte Nutzer aber weiterhin warten.

Apple One Premium kann ab dem 3. November zum Monatspreis von 28,95 Euro genutzt werden.