Amazon mit mächtigem neuem Partner: Jetzt gibt es kostenlose Inhalte

Amazon hat sich eines der größten Franchises im Gaming-Bereich in sein Angebot geholt. Denn Amazon Prime Gaming und Pokémon Go starten jetzt eine Partnerschaft: Jetzt gibt es Items und Loot kostenlos über die Gaming-Plattform. Die ersten kostenlosen Items kannst du dir als Pokémon-Go-Spieler und Amazon-Prime-Kunde schon jetzt abholen.

Amazon Prime Gaming: So kommst du an die kostenlosen Items

Für die meisten Gamer dürfte der Weg zum kostenlosen Loot schon bekannt sein. Du musst dich dafür auf der Plattform für Amazon Prime Gaming mit deinem Konto anmelden und dort Pokémon Go auswählen. Dann kannst du dir dein erstes Paket schon aussuchen. Aktiv ist bisher die Nummer 1 für Juni. Die Aktions-Items gibt es wohl regelmäßig, denn es warten noch fünf weitere Pakete für Juni und Juli auf dich. Diese sind aber noch nicht abrufbar.

Wenn du dein Paket auf dem Handy oder Desktop ausgewählt hat, erscheint der bekannte Promo-Code, den Niantic immer wieder benutzt, um kostenlose Items zu verteilen. Du kannst den Code über den Desktop und die Niantic-Seite in dein Konto verfrachten. Die andere Möglichkeit liegt direkt in der Pokémon-Go-App. Im Items-Bereich versteckt sich am unteren Ende das Eingabefeld für Promo-Codes. Du kannst also den Code auch einfach auf dem Handy eingeben und musst nicht umständlich auf dem Desktop herumsuchen.

Pokémon Go in guter Gesellschaft

Amazon hat mit vielen großen Franchises Partnerschaften. Immer wieder gibt es nicht nur Items und Loot, sondern auch ganze Spiele als Vollversion kostenlos. Einige der großen Games, in denen du von Amazon profitieren kannst, sind Apex Legends, League of Legends, Grand Theft Auto und Rainbow Six sowie der Klassiker Call of Duty. Doch nicht nur bei Amazon kommst du an kostenlose Games. Denn auch im Epic Games Store und bei Microsoft gibt es immer wieder Gratis-Aktionen.