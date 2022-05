Games with Gold: Gratis Xbox Games im Mai

„Games with Gold“ ist ein Teil von „Xbox Live Gold“. Dieses Abonnement erlaubt es dir, auf deiner Xbox online mit Freunden zu spielen. Neben den kostenlosen Spielen erhältst du außerdem 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store. Wie jeden Monat gibt es auch im Mai wieder eine Vielzahl kostenloser Games mit “Games with Gold” abzustauben. Um welche Games es sich genau handelt und was dahinter steckt, erfährst du hier.

Jetzt kostenlos mit Games with Gold: Yoku’s Island Express

In diesem Spiel hilfst du dem Protagonisten Yoku dabei, das Postamt seiner Heimatinsel Mokumana wieder aufzubauen. Dies soll einen alten Gott einmal mehr zum Leben erwecken. Du erreichst dein Ziel, in dem du gemeinsam mit Yoku Pakete in sämtliche Ecken der tropischen Insel auslieferst. Auf deinem Weg löst du dabei dann auch noch spannende Rätsel und erlebst liebevoll designte Level. Das Spiel ist vom 1. bis zum 31. Mai kostenlos verfügbar. Du kannst auf deiner Xbox Series X/S und auch auf deiner Xbox One spielen.

Auch kostenlos: The Inner World – The Last Wind Monk

Bist du bereit, spannende Rätsel zu lösen? Hoffentlich schon, denn in diesem Spiel ist dein Können gefragt, um die Dynastie der Flötennasen zu retten. Sie sind essenziell, denn bereits seit Jahrtausenden versorgen sie das magische Reich Asposien mit wundervoller Musik, Licht und Luft zum Atmen. Doch plötzlich wendet sich das Königreich gegen sie und sie werden zu Gejagten. Schlüpfe in die Rolle von Robert, dem letzten Thronfolger und rette deine Dynastie vor dem sicheren Aus. Gemeinsam mit der Liebe deines Lebens und einer flugunfähigen Taube brichst du in ein Abenteuer auf, welches dein Leben auf den Kopf stellt. Dieses witzige Spiel ist vom 16. Mai bis zum 15. Juni verfügbar. Du kannst es auf der Xbox Series X/S und der Xbox One spielen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Xbox 360 Games with Gold: Hydro Thunder Hurricane

Bei Hydro Thunder Hurricane handelt es sich um ein Arcade-Rennspiel, in dem sich Boote rasant in waghalsigen Rennen herausfordern. Dabei erkundest du die exotischsten Gewässer, welche unser blauer Planet zu bieten hat. Du kannst in diesem Spiel nur gewinnen, wenn du dir ein Boot aus den 20 verfügbaren aussuchst und es dann völlig auf deine Wünsche anpasst und verbessert. Hydro Thunder Hurricane ist für die Xbox Series X/S, Xbox One und die Xbox 360 verfügbar. Das Spiel ist vom 1. Mai bis zum 15. Mai durch Games with Gold kostenlos.

Xbox 360: Viva Pinata Party Animals

Wer weiß besser als eine Pinata, wie man eine richtige Party feiert? Genau, niemand. Deswegen laden dich die Pinatas in diesem Spiel dazu ein, gemeinsam mit deinen Freunden eine wilde Party zu feiern. Dabei leistet ihr euch lustige Duelle und tretet einander in Matches und Rennen gegenüber. Wessen Pinata wird am Ende die meisten Süßigkeiten enthalten? Wer geht siegreich nach Hause? All das gilt es in diesem lustigen Spiel herauszufinden. Du kannst es vom 16. Mai bis zum 31. Mai kostenlos für die Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 herunterladen.