Epic Games Store: Diese Spiele gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 26. Mai um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Borderlands 3” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen, mysteriösen Spielen abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: Borderlands 3

Dieses ehemalige Mystery-Spiel war das Warten auf jeden Fall wert. Beim kostenlosen Spiel dieser Woche handelt es sich nämlich um Borderlands 3. Das Spiel ist der dritte Teil des Shooter-Looter-Klassikers, welcher dich mit unzähligen neuen Waffen und einem total verrückten Abenteuer versorgt. Dazu kommt noch, das Sektenführer aus dem Weltraum deine Heimat erobern wollen. Das kannst du natürlich nicht zulassen, also geht es darum, dich und deine Heimat so gut wie nur möglich zu verteidigen.

In Borderlands 3 erkundest du völlig neue Welten, welche selbst Spieler der ersten beiden Teile noch nicht kennen. Dazu gehören Wüsten, zerstörte Städte, aber auch Sumpf und Flusslandschaften, welche du vor den Sektenführern verteidigen musst. Außerdem kannst du das Spiel nicht nur alleine, sondern auch mit Freunden spielen. Sichert euch also beide eine Kopie und lasst den verrückten Koop-Spaß beginnen.

Nur diese Woche bekommst du das geniale Spiel, welches normalerweise satte 60 Euro kostet, im Epic Games Store kostenlos. Zögere also nicht und sicher dir den verrückten Shooter jetzt, solange er noch kostenlos verfügbar ist.

Leider verpasst: Jotun – Walhalla Edition

Bei “Jotun – Walhalla Edition” handelt es sich um ein wunderschönes, handgezeichnetes Action-Abenteuer. Diese Story wird dich ganz sicher in ihren Bann ziehen. Du spielst als Thora, welche eine Wikingerkriegerin ist und leider einen ruhmlosen Tod starb. Jedoch möchtest du trotzdem gerne ins Walhalla übergehen und musst nun die Götter beeindrucken. Sie bewachen das Tor zu Walhalla, durch das du gerne schreiten möchtest.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Dein Ziel auf deiner Reise durch das Fegefeuer ist es, die Jotun freizusetzen. Bei den Jotun handelt es sich um gigantische nordische Elementare, welche es zu entfesseln gilt. In der Walhalla Edition von Jotun findest du noch stärkere Bosse, welche es für dich zu bekämpfen gibt. Stelle dich der Herausforderung nur mit deiner Axt und dem Willen der Götter bewaffnet.

Leider verpasst: Prey

Bist du Fan des Science-Fiction-Genres? Wenn ja, dann ist “Prey” genau das richtige Spiel für dich. In diesem coolen Game tauchst du in eine Raumstation ein, welche von Außerirdischen belagert wird. Doch nicht nur das, die Raumstation Talos I verbirgt zudem ein düsteres Geheimnis. Es liegt an dir, dies zu offenbaren und dabei am besten auch noch zu überleben. Dabei findest du heraus, dass du scheinbar Hauptprobant eines düsteren Experimentes warst. Deine Story zu enthüllen bedeutet, die Talos I und alle Menschen an Bord zu retten. Schaffst du es, dich deiner eigenen Vergangenheit zu stellen und Menschen vor einem düsteren Schicksal zu bewahren?

In Prey erkundest du eine luxoriöse Raumstation und lüftest düstere Geheimnisse.

Erforsche in diesem Game die Talos I, eine luxuriöse Raumstation, welche sich im Orbit um den Mond befindet. Vor dieser einzigartigen Kulisse offenbaren sich nach und nach immer mehr Geheimnisse, welche dich ganz sicher schockieren werden. Finde außerdem heraus, was es mit der außerirdischen Präsenz auf der Station auf sich hat und beschütze die Menschen um dich herum vor nahendem Unheil.

Leider verpasst: Redout – Enhanced Edition

Bei “Redout – Enhanced Edition” handelt es sich um die nächste Generation der Antigravitation Rennen. Es ist ein Tribut an klassische Rennspiele und soll die volle Erfahrung bieten, ohne jedoch ein Schwindelgefühl bei Spielern auszulösen. Dieses Spiel ist schnell, schwierig und bietet alles, was man sich nur so von einem Rennspiel erhoffen kann. Zöger also nicht und sicher dir das Spiel, solange es im Epic Games Store Angebot kostenlos ist.