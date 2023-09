Amazon Freevee – Gratis-Filme und Serien im September

Freevee ist Amazons Gegenstück zum werbeunterstützten Streaming anderer Anbieter. Während manche Streaming-Dienste dafür lediglich ein Abo-Modell mit geringeren Kosten offerieren, finanzieren sich andere gänzlich über Werbung und bleiben somit kostenlos wie Pluto TV. Bei Amazon Freevee kannst du zahlreiche Gratis-Filme und Serien im September streamen – ohne Abo oder versteckte Kosten.

Gratis-Filme und Serien im September bei Freevee

Wie für Freevee üblich, bietet der Streaming-Service nicht alle Inhalte für den Monat September zum gleichen Stichtag an. Während einige Titel bereits zum 1. September erscheinen, werden andere im Laufe des Monats in Freevees Programm aufgenommen. Im September fällt die Liste an neuen Inhalten dabei üppig aus – sowohl 12 neue Serien als auch 32 Filme stehen dir zur Verfügung. Darunter findet sich mit „Bloodlines Detectives – Die DNA der Täter“ auch eine relativ neue True-Crime-Serie, deren erste Staffel 2020 startete. Fans von Filmreihen dürfen sich zudem auf gleich vier neue Action- und Thriller-Teile der „Death Wish“-Reihe freuen. Ebenso finden sich unter den Filmen zahlreiche Klassiker, die vor dem Jahr 2000 erschienen sind und nicht immer in Streaming-Diensten aufzufinden sind.

Serienstarts im September

Die folgenden Serien erscheinen im Freevee-Streaming im Laufe des Monats:

Anger Management (Sitcom) Staffel 1-5 – bereits erschienen

Bloodline Detectives – Die DNA der Täter, Staffel 1-2 (True Crime/Doku) – bereits erschienen

Sea Patrol (Drama) Staffel 1-5 – bereits erschienen

Stalk (Drama/Thriller) Staffel 1-2 – bereits erschienen

Das verschwundene Zimmer (Sci-Fi) Staffel 1 – bereits erschienen

Perry Mason (Juristisches Drama) Staffel 1-9 – ab 1. September

The Familiar of Zero: Rondo of Princesses (Anime) Staffel 3 – ab 1. September

Walker: Independence (Western) Staffel 1 – ab 1. September

Grimoire of Zero (Anime) Staffel 1 – ab 5. September

Made in Abyss (Anime) Staffel 1-2 – ab 10. September

Fair Trade (Krimi) Staffel 2 – ab 15. September

Tacoma FD (Sitcom) Staffel 1 – ab 22. September

Filmstarts im September

Folgende Filme werden im Laufe des Septembers im Freevee Streaming-Angebot zu sehen sein:

Die zwölf Geschworenen (Drama/Krimi) – ab 1. September

Benny und Joon (Romanze/Drama) – ab 1. September

Colors – Farben der Gewalt (Krimi/Action) – ab 1. September

Death Wish 2 – Der Mann ohne Gnade (Action/Thriller) – ab 1. September

Death Wish 3 – Die Rächer von New York (Action/Thriller) – ab 1. September

Death Wish 4 – Das Weiße im Auge (Action/Thriller) – ab 1. September

Death Wish 5 – The Face of Death (Action/Thriller) – ab 1. September

In der Hitze der Nacht (Krimi/Drama) – ab 1. September

Eine total, total verrückte Welt (Komödie/Abenteuer) – ab 1. September

Lifeforce – Die tödliche Bedrohung (Sci-Fi/Horror) – ab 1. September

Lilien auf dem Felde (Drama/Komödie) – ab 1. September

Mannequin (Fantasy/Märchen) – ab 1. September

Asphalt Cowboy (Drama/Buddy) – ab 1. September

Die rote Flut (Krieg/Action) – ab 1. September

Tank Girl (Sci-Fi/Action) – ab 1. September

Buckaroo Banzai – Die 8. Dimension (Sci-Fi/Action) – ab 1. September

Priscilla – Königin der Wüste (Musical/Roadmovie) – ab 1. September

Die Luftschlacht um England (Krieg/Action) – ab 1. September

Die größte Geschichte aller Zeiten (Drama/Geschichtsdrama) – ab 1. September

Die Nacht des Jägers (Noir/Thriller) – ab 1. September

The Trip – Ein mörderisches Wochenende (Action/Thriller) – ab 1. September

Schlimmer geht’s immer (Komödie/Krimi) – ab 1. September

Fürst der Dämonen (Fantasy/Horror) – ab 3. September

Perfetti Sconosciuti – Wie viele Geheimnisse verträgt eine Freundschaft? (Komödie/Drama) – ab 3. September

Perfect Human (Sci-Fi/Thriller) – ab 6. September

The Debt Collector 2 (Action/Komödie) – ab 8. September

Point Break (Action/Thriller) – ab 9. September

Belleville Cop (Action/Komödie) – ab 10. September

Byzantium (Fantasy/Märchen) – ab 16. September

Oculus (Horror/Thriller) – ab 25. September

Kleinruppin forever (Komödie/Romantik) – ab 28. September

Apex (Action/Sci-Fi) – ab 30. September