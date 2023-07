Neue Gratis-Blockbuster bei Amazon: Diese Highlights streamst du auch ohne Prime-Abo

Amazons werbeunterstütztes Streaming-Format Freevee wartet im Juli mit einigen Erneuerungen für dich auf. Selbst ohne Prime Abonnement kannst du Gratis-Blockbuster, Gratis-Serien sowie gleich vier neue Gratis-Sender auf dem Streaming-Dienst ansehen. Darunter finden sich auch bekannte Titel wie „Scream“ und „Scream 2“ sowie alle sechs Staffeln der Sitcom „Mike and Molly“.

Freevee: Gratis-Blockbuster und Serien bei Amazon im Juli

Jeden Monat bringt Amazon Freevee eine neue Liste an Filmen und Serien, die du auch ohne Prime-Abo gratis ansehen kannst. Im Gegensatz zum klassischen Prime-Abonnement blendet Amazon Freevee dafür Werbung innerhalb der Filme und Serienfolgen ein. Seit Kurzem gibt es den Gratis-Streamingdienst jetzt auch auf der Playstation. Besonders Fans klassischer Horrorfilme dürften in diesem Monat auf ihre Kosten kommen. Der Juli startet mit „Scream“ und „Scream 2“ gleich mit zwei bekannten Filmtiteln. Für Actionliebhaber wartet Freevee mit „The Expendables 3“ auf. Mit „Moon“ findet sich auch ein Science-Fiction-Drama in der Startaufstellung des kommenden Monats. Wer sich hingegen nach einem neuen Science-Fiction Epos sehnt, der darf sich auf „I Am Mother“ ab dem 22. Juli freuen.

Die Seriensammlung des Streaming-Dienstes erweitert sich in diesem Juli um gleich drei Titel. „Cedar Cove“ sowie „The Streets of San Francisco“ sind zum Monatsbeginn verfügbar. Ab dem 16. Juli kannst du alle Staffel der erfolgreichen Comedy-Serie „Mike and Molly“ auf Freevee ansehen. Ebenso neu ab Juli sind die vier neuen FAST-Channel „Filmgold“, „Judy Justice“, „Starke Frauen“ sowie „Yu-Gi-Oh!“. Während sich „Judy Justice“ und „Yu-Gi-Oh!“ hauptsächlich um die namensgebenden Serien drehen, bietet dir „Filmgold“ Filmklassiker wie „Der Pfundskerl“ oder „Die große Freiheit.“ „Starke Frauen“ konzentriert sich auf starke Frauenrollen in einer bunten Mischung aus Drama-Serien, Krimi-Titeln sowie Komödien.

Alle Neuerscheinungen bei Freevee mit Veröffentlichungsdatum im Überblick

Wie üblich bei Freevee werden nicht alle Gratis-Blockbuster bei Amazon direkt zum Beginn des Julis freigeschaltet, sondern innerhalb des Monats verteilt freigegeben. Wir haben sämtliche bekannten Daten hier für dich aufgelistet.

Neue Filmtitel im Juli bei Freevee:

„Moon“ (Sci-Fi/Drama) – ab 1. Juli

„Scream“ (Horror) – ab 1. Juli

„Scream 2“ (Horror) – 1. Juli

„The Expendables 3“ (Action) – ab 1. Juli

„Die Spanische Grippe“ (Historienfilm) – ab 2. Juli

„Axolotl Overkill“ (Drama) – ab 3. Juli

„Thunderbird – Schatten der Vergangenheit“ (Thriller) – ab 5. Juli

„Shut in“ (Thriller) – ab. 7. Juli

„Border Run“ (Action/Thriller) – ab 10. Juli

„Adverse – Zeit der Vergeltung“ (Thriller/Drama) – ab 13. Juli

„Men at Work: Miami“ (Komödie/Tanzfilm) – ab 17. Juli

„I Am Mother“ (Sci-Fi/Thriller) – ab 22. Juli

„Gaia: Grüne Hölle“ (Horror/Drama) – ab 24. Juli

„Deadlock“ (Western/Thriller) – ab 31. Juli

Neue Serien ab Juli bei Frevee:

„Cedar Cove“ (Dramedy) Staffel 1 bis 3 – ab 1. Juli

„The Streets of San Francisco“ (Krimi) Staffel 1 bis 5 – ab 1. Juli

„Mike and Molly“ (Sitcom) Staffel 1 bis 6 – ab 16. Juli

4 neue FAST-Channel ab Juli bei Freevee:

Filmgold

Judy Justice

Starke Frauen

Yu-Gi-Oh!