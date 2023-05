Amazon Freevee wartet mit Neuheiten im Mai auf

Werbefinanziertes Streaming bietet Amazon bereits seit über einem Jahr als Alternative und Ergänzung zu seinem Prime Video Streaming-Dienst an. Amazons Freevee startete am 27. April 2022 in Deutschland und erfreut sich seitdem wachsender Zuschauerzahlen. Auch diesen Monat wartet Amazon Freevee mit zahlreichen Neuheiten auf, die du komplett kostenlos streamen kannst.

Amazon Freevee mit neuen Filmen und Serien im Mai

Pünktlich zum Start eines neuen Monats hat Amazons Gratis-Sender Amazon Freevee einigen neuen Content für dich bereitgestellt. Im Gegensatz zu Amazons Prime Video musst du für das Streaming-Angebot von Freevee nicht zahlen. Allerdings musst du dich dafür auf eingeblendete Werbung während deiner Serien und Filme einstellen. Neben Lizenztiteln bietet Amazon Freevee auch Freevee Originals. Einige Titel können auch gleichzeitig sowohl bei Amazon Prime Video als auch in Freevee verfügbar sein. Wer ein Prime-Abonnement besitzt, kann daher häufig die in Freevee enthaltenen Titel auch ohne Werbung ansehen.

„Under The Dome“ mit allen Folgen bei Freevee

In diesem Monat stehen dir gleich mehrere neue Filme und Serien zur Verfügung. Ein besonderes Schmuckstück ist dabei die US-amerikanische Science-Fiction-Fernsehserie „Under the Dome“ von Brian K. Vaughan. Sie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King und kann mit allen drei Staffeln mit insgesamt 39 Folgen angesehen werden. „Under the Dome“ erzählt vom Schicksal einer Kleinstadt, die aus scheinbar unerklärlichen Gründen durch eine durchsichtige Kuppel vom Rest der Welt abgeschnitten wird. Seit dem 1. Mai kannst du alle Folgen bei Freevee streamen.

Ebenfalls seit Beginn des Monats auf Freevee erhältlich ist die dritte Staffel der Animeserie „My Teen Romantic Comedy SNAFU“. Neben „Under The Dome“ und „My Teen Romantic Comedy SNAFU“ wird die Serie „Wilfred“ mit Staffeln 1 bis 4 ab dem 10. Mai verfügbar sein. Die Filmfront erhält wesentlich mehr Titel in diesem Monat, die chronologisch an unterschiedlichen Tagen im Mai freigeschaltet werden. Darunter finden sich zahlreiche Actionfilme und Thriller sowie einige Komödien und Dramen. Insgesamt ist es eine bunte Mischung, bei der für jeden Geschmack ein Filmtitel infrage kommen sollte.

Eine vollständige Auflistung aller 11 Filmtitel inklusive Veröffentlichungsdaten:

„The Ballad of Lefty Brown“ (Western/Drama) – ab 1. Mai 2023

„Apocalypto“ (Abenteuer/Action) – ab 5. Mai 2023

„Volition“ (Sci-Fi/Thriller) – ab 9. Mai 2023

„Darker Shades of Elise“ (Romanze/Melodrama) – ab 13. Mai 2023

„Brüder – Feinde” (Krieg/Drama) – ab 14. Mai 2023

„Apache Junction – Stadt der Gesetzlosen“ (Western/Action) – ab 17. Mai 2023

„Iron Sky – Wir kommen in Frieden“ (Sci-Fi/Komödie) – ab 21. Mai 2023

„Sweetie, You Won’t Believe It” (Komödie/Horror) – ab 21. Mai 2023

„Topside – Flucht ins Ungewisse“ (Drama) – ab 25. Mai 2023

„The Call – Leg nicht auf!” (Thriller/Krimi) – ab 27. Mai 2023

„Shepherd – Flucht der Vergangenheit“ (Drama) – ab 29. Mai