Prime Video: Diese Neuheiten musst du kennen

Lange wurde sie angekündigt, jetzt startet sie endlich durch: die neue deutsche Original Serie von Prime Video, „Hohlbeins – Der Greif“; basierend auf dem Roman von Wolfgang und Heike Hohlbein. Krefelden 1994: Die drei Außenseiter Mark, Memo und Becky entdecken eine fantastische Welt, genannt „Der Schwarze Turm“. Dort unterjocht der Greif, ein weltenverschlingendes Monster gnadenlos alle Lebewesen. Mark findet heraus, dass er der Einzige ist, der den Greif besiegen kann. Aber er ist kein Held und will auch keiner sein. Er hat genug mit der Schule, seinen Wutausbrüchen und seiner ersten großen Liebe zu tun. Ein Kampf gegen Monster kommt für ihn überhaupt nicht infrage. Doch als Marks Bruder Thomas verschwindet, müssen die Freunde in die Welt des Schwarzen Turms aufbrechen und sich der Gefahr stellen. Klingt spannend? Dann kannst du dir den 26. Mai 2023 rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet „Der Greif“ als Serie bei Prime Video durch.

Staffel 2 von „The Ferragnez“ startet bei Prime Video

Schon in die zweite Staffel geht es mit der Prime Video Original Serie „The Ferragnez“. Sie sind das berühmteste junge Paar Italiens und können Millionen Follower verbuchen. Chiara Ferragni ist digitale Unternehmerin, Mode-Ikone mit mehr als 29 Millionen Followern auf Instagram und wurde von Forbes auf Platz 1 der „Most Powerful Influencers in Fashion“-Liste gesetzt. Ihr Mann Fedez ist Unternehmer und Künstler. Mit seiner Musik konnte er bereits mehr als 86 Platinplatten gewinnen. In der zweiten Staffel erhalten die Zuschauer Einblicke in das Berufs- und Privatleben der beiden Stars. Auch die beiden Kinder Leone und Vittoria sind mit von der Partie. Die ersten vier Episoden der zweiten Staffel sind ab dem 18. Mai abrufbar, drei weitere ab dem 25. Mai 2023.

LEGO Dreamzzz: Wilde Träume von kleinen Figuren

Oder möchtest du dich von der Welt von LEGO verzaubern lassen? Dann solltest du dir den 15. Mai 2023 notieren. Denn dann startet die TV-Serie „LEGO Dreamzz“ bei Prime Video durch. Aber nicht nur dort. Auch bei SuperRTL ist eine parallele Ausstrahlung bereits eingeplant. Allzu viel ist zum Inhalt noch nicht bekannt. Klar ist nur: Die Hauptcharaktere Matteo und Izzy werden in Traumwächter-Outfits durch die Serie führen. Sie sollen über magische Portale durch ihre Träume reisen können und die (vorwiegend jungen) Zuschauer auf eine neue Themenwelt von LEGO vorbereiten, die ab Sommer in den Handel kommt.

Titel Staffel abrufbar ab Citadel 1 28. April 2023 Ruby and the Well 1 30. April 2023 LEGO Dreamzzz 1 15. Mai 2023 The Ferragnez 2 18. Mai 2023 Last Light 1 19. Mai 2023 Hohlbeins - Der Greif 1 24. Mai 2023 James May: Oh Cook 2 24. Mai 2023 With Love 2 2. Juni 2023 The Horror of Dolores Roach 1 7. Juli 2023 Mandy und die Mächte des Bösen 1 Ende 2023 Good Omens 2 2023 Das Rad der Zeit 2 2023 Diabolical 1 2023 Die Discounter 3 2023 I'm A Virgo 1 2023 Takeshi's Castle

1 2023 The Boys 4 2023 The Continental 1 2023 Wilderness 1 2023 Das Rad der Zeit 3 2024 Sausage Party: Foodtopia 1 2024 Anansi Boys 1 noch unbekannt Cross 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 2 noch unbekannt The Summer I Turned Pretty 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 3 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im Mai 2023

Oder doch lieber ein Film statt einer Serie? Dann liefert dir die nachfolgende Tabelle einen Überblick zu den bevorstehenden Film-Neustarts bei Prime Video im Mai 2023. „Saw: Spiral“, „Snwoden“, „The Great Gatsby“ – einige Hollywood-Blockbuster sind mit von der Partie.

Titel verfügbar ab Midnight Special 28. April 2023 Midnight in the Switchgrass 29. April 2023 Medellín 2. Juni 2023 Amazon Original Film The Great Gatsby 3. Mai 2023 Der Engländer der aus dem Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr 3. Mai 2023 Mimzy: Meine Freundin aus der Zukunft 4. Mai 2023 The Fall: Tod in Belfast 5. Mai 2023 Auerhaus 6. Mai 2023 Crimes Of The Future 10. Mai 2023 Snowden 11. Mai 2023 Triangle Of Sadness 12. Mai 2023 Die Biene Maja 2 - Die Honigspiele 12. Mai 2023 Romeo Must Die 14. Mai 2023 Abseits des Lebens 15. Mai 2023 Saw: Spiral 16. Mai 2023 Mein Lotta-Leben: Alles Tschaka mit Alpaka! 18. Mai 2023 Bones And All 19. Mai 2023 Keanu 20. Mai 2023 Bibi und Tina: Einfach Anders 22. Mai 2023 Abgeschnitten 24. Mai 2023 Als Hitler das rosa Kaninchen stahl 26. Mai 2023 The Disaster Artist 26. Mai 2023 Last Night In Solo 27. Mai 2023 The Time Traveler's Wife 29. Mai 2023

Ein Prime-Video-Highlight für 2024 steht schon fest

Schon jetzt steht übrigens fest, dass es im Jahr 2024 eine neue, achtteilige Serie bei Prime Video zu sehen geben wird, in der das Comedy-Traumpaar Anke Engelke und Bastian Pastewka zu sehen sein wird. Die Dreharbeiten zu „Never Ever“ (Arbeitstitel) haben vor wenigen Tagen in Marburg und Köln begonnen. Es geht um Bestimmungen und Zufälle, um Rache und Vergebung, um Freundschaften und Wutanfälle, um Falschparker und Katzenpflaster, und: um die ewige Sehnsucht nach einem Happy End, schreibt Prime Video in einer Vorabankündigung.