Satelliten-TV: Zwei neue Free-TV-Sender auf Astra

Ab sofort kannst du über die Astra-Satelliten auf der Orbitalpositon 19,2 Grad Ost zwei neue Sender des inhabergeführten Medienunternehmens High View sehen. Zu den bekanntesten Sendern von High View gehört Deluxe Musik. Doch das Unternehmen bietet mit Sendern wie Jukebox, Xplore, Hip Trips und Gute Laune TV noch zahlreiche andere Sender. Mit den Kanälen Just Cooking und Crime Time wächst das Senderportfolio per Satelliten-TV jetzt um zwei weitere TV-Kanäle, die bei Kochbegeisterten und Krimifans für Unterhaltung sorgen sollen.

Das bieten die neuen Satelliten-TV-Sender

Just Cooking soll nach Astra-Angaben Kochbegeisterten ein „einzigartiges Paket an frischen, neuen Food-Trends und junger Kreativität“ auf den Bildschirm bringen. Der Kanal bündelt professionell hergestellte und ansprechende Produktionen rund ums Essen und Kochen und holt Blogger und YouTuber an Bord. Dich erwartet demnach eine abwechslungsreiche Bandbreite moderner Kochshows und Eigenproduktionen. In dieser Zusammensetzung soll es das so im TV-Markt noch nicht geben.

Der Fokus von Crime Time liegt auf klassischen Krimi-Themen mit Polizei- und Gangsterkrimis, Krimiklassikern und Thrillern. Und es wird bewusst primär auf Klassiker der Fernsehunterhaltung und europäische Produktionen gesetzt. Beispiele nennt man allerdings nicht. Beide Sender sind für Satellitenzuschauer frei empfangbar.

Orbital Position: 19,2° Ost

Satellit: Astra 1L Tp. 1.118

Frequenz: 12699.00 MHz, V-Pol

Symbolrate: 23,5 Msym/s

Modulation: DVB-S2, 8PSK, FEC ¾

Vergangene Woche hatte der Geschäftsführer von SES Germany, Christoph Mühleib, auf der Anga Com in Köln gesagt, man schalte in diesem Jahr so viele Sender neu auf, wie schon seit zwanzig Jahren nicht mehr. Dabei ist die Nutzung Satelliten-Kanals kein günstiges Vergnügen. Nach Recherchen der Fachzeitschrift CableVisionEurope kostet die Verbreitung eines SD-Senders über Astra mit einer Signalbandbreite von 2,5 Mbit/s etwa 45.000 Euro im Monat. HD-Sender sind entsprechend teurer.